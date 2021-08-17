«Банный лист» и «Лисий хвост»: 5 необычных гранат мировых войн

Прототипы современных гранат появились сотни лет назад. Это и не удивительно, с помощью «карманной» взрывчатки можно было незаметно поразить врага из-за угла или окопа. Потребовалось много времени и сил военных конструкторов, чтобы граната приобрела современный вид и конструкцию. Даже во времена Первой и Второй мировой войны встречались необычные, а иногда и откровенно странные экземпляры «карманной артиллерии».
1. «Черепаха» Diskushandgranate М.1915
Все слышали о легендарной немецкой осколочной гранате Stielhandgranate, которая верой и правдой прошла две мировые войны. Тем не менее немецкая «колотушка», как и все подобные гранаты, имела один существенный недостаток — длительный интервал срабатывания (около 8 секунд). За это время противник мог перехватить гранату и кинуть обратно. Для решения этой проблемы стали разрабатываться гранаты мгновенного действия. Ярким примером подобных взрывных устройств можно назвать гранату Diskushandgranate М.1915, созданную в Германии в 1915 году.
Diskushandgranate М.1915 в разобранном виде| Фото: Википедия.
Снаряд имел форму диска с шестью шипами, из-за чего немецкие солдаты прозвали его «черепахой». Взрыв происходил моментально после того как шипы гранаты касались о препятствие. Казалось бы, крайне эффективное орудие — вот только на практике все было намного хуже. Во-первых, гранату было крайне неудобно кидать, а во-вторых, она могла не сработать при попадании о мягкий грунт или при падении плашмя. Часто на «черепахах» подрывались сами немецкие солдаты, поэтому от «инновационной» разработки пришлось сразу же отказаться.
2. «Банный лист», №74 ST
Большинство противотанковых гранат работали по принципу мгновенного взрыва. На деле задержка срабатывания залпа могла достигать секунды. Естественно за это время снаряд успевал отскочить от брони танка на приличное расстояние и не причинить ему большого урона. Но что если бы снаряд прилипал к танку? С этой целью 1940 году в Британии разработали липкую противотанковую гранату №74 ST, более известную как «Банный лист».
№74 ST| Фото: Інформатор.
Конструкция орудия была крайне незамысловатая: в стеклянный сосуд заливался нитроглицерин, а сверху граната покрывалась липкой массой. Чтобы орудие не прилипало к солдатам оно помещалось в специальный металлический чехол. Однако с первых же дней эффективность «Банного листа» массово раскритиковала британская пехота. В боевой обстановке быстро достать гранату из футляра было крайне сложно, а чтобы снаряд прочно прилип к танку его поверхность должна быть сухой и чистой, что опять же в боевых условиях практически нереально. Не говоря уже о том, что сам по себе нитроглицерин — крайне опасная субстанция, которая могла «рвануть» при резких перепадах температуры и сильной тряске.
3. «Смертоносный мешочек», граната Гэммона №82
Одна из немногих гранат времен Второй мировой войны, разработанная по принципу «сделай сам». По информации Novate.ru, принцип действия гранаты №82 был предложен в 1941 году капитаном Ричардом С. Гэммоном. Снаряд был выполнен в виде брезентового мешка и детонатора с лентой, который сверху закрывался крышкой. Солдат мог самостоятельно засыпать в мешок нужное количество взрывчатого вещества, для большей эффективности смешав его с картечью, гвоздями и т.д.
Гранаты Гэммона| Фото: knowledgr.com.
Если нужно было уничтожить тяжелую бронированную технику, то граната под завязку набивалась взрывчаткой (около 900 грамм). Естественно, такой вес далеко не кинешь, поэтому снаряд устанавливался в нужное место и подрывался выстрелом с винтовки. Если же граната кидалась вручную, то делалось это весьма непростым способом. Необходимо было открыть крышку и, придерживая ленту, кидать гранату как можно дальше. При попадании о преграду снаряд моментально взрывался. Из-за сложности в эксплуатации было создано всего порядка двух тысяч гранат Гэммона.
4. «Лисий хвост», Type 3.
Изготавливали странные гранаты не только немцы и англичане. В 1943 году в Японии создали противотанковый ручной снаряд Type 3, который во всем мире прозвали «Лисий хвост». Выглядела эта граната по-настоящему необычно: в конусовидном деревянном сосуде, накрытом мешком, располагалось 300 грамм взрывчатого вещества, а сверху красовался пучок, стабилизирующий гранату при полете. Кстати этот хвост был выполнен из стопроцентной конопли.
«Лисий хвост», Type 3| Фото: warhead.su
Конечно, искать чеку в этих зарослях было весьма сомнительным занятием. Тем не менее граната была достаточно эффективной и запросто уничтожала легкую бронированную технику американцев. Кинуть такую гранату можно было далеко и с большой точностью. «Лисий хвост» даже простоял на вооружении Императорской армии до начала 1950-х годов, меняя лишь состав взрывчатого вещества.
5. «Дымовой графин», Blendkorper
Чаще всего поразить тяжелый танк простой осколочной гранатой — практически нереальная задача. Здесь нужна артиллерия, противотанковые мины и пушки. В 1943 году немцы решили пойти другим путем и просто «выкуривать» экипаж бронемашины с помощью дымовых снарядов. Так, появились дымовые гранаты Blendkorper, которых до окончания войны немцы «наклепали» аж целых 2,5 миллиона штук.
Blendkorper| Фото: Форум Виолити - Антиквариат.
Устройство шашки было простое, но эффективное. В небольшой стеклянный сосуд заливалась смесь из кремния и титана, которая при взаимодействии с кислородом сильно дымилась в течение нескольких секунд. Обычно этого было достаточно, чтобы танкисты начали задыхаться и были вынуждены покинуть танк.
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