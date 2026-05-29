Заброшенный дом

Этот таинственный дом больше 30 лет стоял заброшенным. Но то, что находится внутри, как будто застыло во времени...
Фотографии этого заброшенного, никому ненужного дома, который находится на окраине провинции Онтарио в Канаде, были выставлены в одном из зарубежных фотоблогов и сразу же вызвали среди Интернет-пользователей фурор.
Как стало известно после разговора с 76-летней дочерью владельца этого домишки, после смерти хозяина в результате судебной волокиты дом был отдан в распоряжение местной церкви. Но женщина так и не упомянула в разговоре о том, почему она оставила в доме все свои вещи, где они пролежали около 30 лет. Это поистине загадочный дом. Если ты осмелишься зайти внутрь, ты узнаешь о нём больше!
Гостиная здесь просто-таки завалена антикварными вещичками, включая шикарный сервант из красного дерева, посуду и старый телевизор.
Эта старинная отопительная печь в свое время использовалась для обогрева всего дома. Хозяева могли отдохнуть и погреться в кресле-качалке, попивая чаек и читая какую-нибудь книгу.
Здесь проходили торжественные обеды. Восхитительный вид из окна вносил изюминку в общую атмосферу комнаты. Когда-то на этом пианино играли, чтобы развлечь гостей.
Очевидно, что владелец этого дома питал сильное пристрастие к музыке. По всей комнате разбросаны различные музыкальные инструменты и другое оборудование.
В этом элегантном серванте ты можешь увидеть изумительную коллекцию столовой посуды и чайных сервизов.
Вот и раритетная духовка и другое кухонное приспособление!
Старенький шкафчик в ванной.
В ней даже имеется рабочий столик.
Пианино уже успело покрыться пылью, тем не менее, если его настроить, на нём можно еще что-нибудь эдакое сыграть.
Атмосферненько, ничего не скажешь... Я просто без ума от таких ретро-вещичек! Как ни крути, а в былой эпохе было нечто завораживающее. Если потрудиться и привести этот домик в порядок, из него можно сделать конфетку!
