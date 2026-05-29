Заброшенный дом

Фотографии этого заброшенного, никому ненужного дома, который находится на окраине провинции Онтарио в Канаде, были выставлены в одном из зарубежных фотоблогов и сразу же вызвали среди Интернет-пользователей фурор.Самым странным многим показалось то, что всё, что находится внутри этого старого дома, на удивление прекрасно сохранилось.Как стало известно после разговора с 76-летней дочерью владельца этого домишки, после смерти хозяина в результате судебной волокиты дом был отдан в распоряжение местной церкви. Но женщина так и не упомянула в разговоре о том, почему она оставила в доме все свои вещи, где они пролежали около 30 лет. Это поистине загадочный дом. Если ты осмелишься зайти внутрь, ты узнаешь о нём больше!