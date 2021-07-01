12 особенностей, которые есть только в русском языке
Русский — язык с уникальным алфавитом, жестким произношением и репутацией одного из сложнейших для изучения. Но мы не задумываемся об этом, потому что он для нас родной.
Мы собрали несколько фактов, которые помогут взглянуть на русский язык по-новому.
Слово из 2 букв, в котором можно сделать 8 ошибок, — щи. Российская императрица Екатерина Великая, еще будучи немецкой принцессой Софи, написала простое русское слово щи вот так: «schtschi», а это 8 букв, все из которых неправильные!
Русский алфавит уникален. Некоторые буквы в нем точно такие же, как в латинском, а вот другие выглядят так же, но звучат совсем иначе. А еще две буквы — ъ и ь — не имеют собственных звуков.
Буква е может представлять два разных звука: [йэ] и [йо]. То есть для [йо] есть отдельная буква, ё, но эти две точки почти никогда не пишут, так что получается не ё, а е. Запутаться можно.
В современном русском языке слово товарищ уже не используется, так что носители языка остались без специального слова-обращения к другому человеку или группе людей. Иногда можно услышать дамы и господа, но это звучит несколько вычурно и неестественно. Могут использоваться и обращения мужчина, женщина, но это несколько грубо.
Не используется глагол быть в настоящем времени. А вот в будущем и прошедшем — используется.
Порядок слов в русском языке свободный, но это не значит, что вы можете ставить слова, как хотите. От порядка слов может кардинально зависеть смысл предложения. Например, «Я иду домой» означает «Я иду домой» (хотя, конечно, много зависит от интонации), а вот «Я домой иду» значит, что «Я иду именно домой, а не куда-то там еще». А «Домой иду я» — «Это я иду домой, а не ты и не кто-то еще. Все остальные остаются здесь и работают!». Так что порядок слов в русском языке зависит от того, что вы хотите сказать.
Чтобы превратить предложение в общий вопрос, менять вообще ничего не надо, только интонацию. «Ты дома» — это утверждение, а «Ты дома?» — уже вопрос.
У числительных один и два есть род, а у остальных — нет: один мальчик, одна девочка, две девочки, два мальчика, но три мальчика / девочки.
У числительного один есть множественное число — одни.
В прошедшем времени у глаголов есть род, а в настоящем и будущем — нет: он играл, она играла, он играет, она играет.
У русских существительных есть одушевленность! Это значит, что некоторые одушевленные существительные считаются «более живыми», чем неодушевленные. Например, в русском языке мертвец считается более живым, чем труп. (Вспоминаем школьную программу: виню кого — мертвеца, но виню что — труп).
Самые сложные русские скороговорки: «Шла Саша по шоссе и сосала сушку», «На дворе — трава, на траве — дрова, не руби дрова на траве двора».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии