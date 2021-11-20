Неудачники 2000-х: автомобили, которые стали разочарованием для владельцев и провалом для производит

Автомобиль прошел долгий путь от простых моторизированных повозок до комфортных и быстрых транспортных средств. Казалось бы, сегодня у автопроизводителей есть все, чтобы создавать по-настоящему успешные машины. Однако, даже в наше время крупнейшие автомобильные мировые концерны допускают ошибки и выпускают на рынок неудачные автомобильные проекты. Про самые неудачные машины 21 века – читайте далее.
1. Lancia Thesis
К началу же 21 века от былой славы Lancia не осталось и следа. | Фото: wp.widewallpapers.net
Итальянская компания Lancia – настоящая легенда автоспорта. Машины этой марки десять раз побеждали в командном зачете чемпионата мира по ралли. Такие авто, как Stratos, Delta Integrale и Fulvia, закрепили за Lancia 70-80 годах статус настоящих автомобильных произведений искусства. К началу же 21 века от былой славы марки не осталось и следа и в 2002 году компания представила миру бизнес-седан Lancia Thesis, на разработку которого было потрачено 405 миллионов евро. Автомобиль получился спорным по всем направлениям, но, пожалуй, больше всего разработчики прогадали с дизайном – он был ужасен.
Итальянцы планировали очень быстро окупить затраченные средства продавая по 25000 автомобилей в год. Однако планам не суждено было сбыться. Автомобиль стал более-менее популярным только у таксистов, которым его продавали с существенной скидкой и за все время было продано только около 16000 машин. Автомобиль постиг полнейший провал, а компания перетерпела серьезные убытки.
2. Smart Roadster
Машину подвело качество сборки. | Фото: yandex.net
Маленький доступный спортивный автомобильчик с задним приводом и турбированным мотором – звучит неплохо. Таким и был Smart Roadster, который начали производить в 2003 году. И, в общем-то, поначалу он совсем не был провальным, напротив, планы продаж в первые месяцы производства были перевыполнены вдвое. Но машину подвело качество сборки, и вскоре начались бесчисленные отзывные кампании, которые стоили фирме 3000 евро с каждого автомобиля.
К 2006 году, чтобы избежать банкротства, было решено остановить производство машины. Так, Smart Roadster стал настоящей неудачей для компании, а поскольку сам по себе он был неплохим автомобилем, то эту неудачу можно считать настоящим провалом.
3. Renault Avantime
К сожалению, некоторые вещи просто несовместимы. | Фото: s1.cdn.autoevolution.com
В этом автомобиле должна была сочетаться практичность семейного минивэна с изяществом и скоростью спортивного купе. Ранее Novate.ru уже писал про лучшие минивэны. К сожалению, некоторые вещи просто несовместимы, и, несмотря на интересную задумку, автомобиль стал настоящим провалом для компании. Он был абсолютно ужасным семейным автомобилем, хуже Avantime справлялся только с обязанностями спортивного купе и спустя два года производства выпуск машины был остановлен на отметке в 8557 экземпляров.
4. Saab 9-4X
9-4X должен был спасти шведскую фирму Saab от банкротства. | Фото: radkamaric.com
Кроссовер 9-4X должен был спасти шведскую фирму Saab от банкротства. Он создавался в тяжелых условиях. Сначала проектирование велось на платформе «Субару Трибека», но уже перед запуском машины в производство, сотрудничество с «Субару» было прекращено, и разработка началась с чистого листа уже на платформе «Кадиллак SRX». Автомобиль довели до конвейера и даже начали производство, но вскоре от шведской компании отказался концерн GM, совместно с которым создавалась машина и компании Saab пришлось начать процедуру банкротства. Выпуск «9-4X» был остановлен навсегда. На свет успело появиться только 573 кроссовера.
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