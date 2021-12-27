Как сложилась жизнь успешных манекенщиц СССР

Сегодня стать моделью мечтает чуть ли не каждая вторая девушка. В советские же времена профессия манекенщицы не то что не была престижной, а считалась почти неприличной и при этом скудно оплачивалась. Демонстраторы одежды получали по ставке максимум 76 рублей — как рабочие пятого разряда.



При этом самых известных русских красавиц знали и ценили на Западе, но на родине работа в «модельном» бизнесе (хотя тогда такого понятия не было) нередко создавала им проблемы. Из этого выпуска вы узнаете о судьбе самых ярких манекенщиц Советского Союза.









Регина Збарская

Мила Романовская

Галина Миловская

Лека Миронова

Татьяна Михалкова (Соловьева)

Елена Метелкина

Татьяна Чапыгина

Румия Руми Рей

Евгения Куракина