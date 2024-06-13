Риск для жизни ради кадра

С нами не соскучишься!

Все пользователи инстаграма хотят получать много лайков под своими фотографиями. Однако, некоторые блогеры идут на крайние меры ради успеха. Стоит ли рисковать жизнью ради эффектных снимков и пары сотен лайков?











Рэйчел Брук Смит потрясла своих подписчиков, занявшись йогой на выступе нью-йоркского небоскреба.