Когда лучше воздержаться от употребления лимона, имбиря, лука и чеснока

Все мы знаем, что лук, чеснок, лимон и имбирь очень полезны для здоровья. Эти продукты способствуют повышению иммунитета, поэтому их обычно принято употреблять в период холодов. Ну и, конечно же, сейчас, когда во всем мире буйствует пандемия COVID-19, их популярность только возросла. Однако специалисты утверждают, что эта славная четверка не так хороша, как принято считать.
Лимон
Польза лимона уже давно вызывает много споров. С одной стороны, этот фрукт славится большим количеством витаминов и минералов, с другой стороны — он очень кислый, а это, как некоторые считают, опасно для здоровья. На самом деле, боязнь кислоты из лимона не имеет под собой никакой научной основы. Да, в нем действительно много органических кислот, но наш желудок запрограммирован на то, чтобы их выдерживать. Попадая в организм, органические кислоты могут смещать баланс в щелочную сторону. Это полезно при подагре и наличии почечных камней из мочевой кислоты. А вот при оксалатных — уже нет. Поэтому главный вред, который может нанести лимон — это «замаскировать» сахар. Когда его добавляют в очень сладкий напиток, его вкус уже кажется не таким приторным, а наоборот — освежающим. Следовательно, вы выпьете гораздо больше, а это — лишние калории и углеводы.
Имбирь
Имбирь — мастхэв в домашней «аптечке» приверженцев народной медицины. Люди считают, что при помощи этого растения можно вылечить едва ли не что угодно — в 2020 году и коронавирус попал в этот список болезней. Но обратившись к базе научных публикаций, можно заметить, что польза этого продукта явно преувеличена.американские и европейские коллеги выяснили, что корень этого растения эффективен против тошноты во время беременности и тошноты, вызванной лечением химиотерапией. Но все результаты только предварительные, так как исследования до сих пор продолжаются. Зато точно известно, то имбирь — весьма пряный и пикантный продукт, а значит людям с функциональной диспепсией, геморроем и рефлюксом он может доставить неприятности. Поэтому употреблять его или нет, решать только вам — это хоть и не панацея, но в то же время вкусная и полезная добавка к основной пище.
Чеснок
Чеснок — еще один продукт, который спасает от «всего на свете» начиная от простуд, заканчивая злыми духами. Вы, наверное, часто слышали, что для повышения иммунитета достаточно употреблять в день хотя бы зубчик чеснока. Но так ли это на самом деле? А правда вот что: чеснок — один из главных «провокаторов» изжоги, отрыжки и других симптомов рефлюкса. Благодаря своему ярко выраженному желчегонному эффекту чеснок может быть полезен для здоровых людей, но вот людям с желчекаменной болезнью употреблять его строго запрещено. Также бытует мнение, что чеснок помогает от инфаркта и диабета. Возможно, это действительно так, ведь многочисленные исследования показали, что регулярное употребление чеснока способствует снижению холестерина, сахара в крови и нормализации артериального давления.
Лук
Лук — можно сказать, ближайший «родственник» чеснока, поэтому и свойства у них похожие. Он также провоцирует рефлюксную болезнь со всеми сопутствующими симптомами, и точно так же понижает давление и холестерин. Поэтому ответ на вопрос: «Стоит ли употреблять лук?», напрямую зависит от вашего текущего состояния здоровья. Кстати, лук входит в список запрещенных продуктов большинства знаменитых «столов» Певзнера. Известный советский терапевт настоятельно рекомендовал отказаться от лука людям с язвой желудка, болезнью двенадцатиперстной кишки, гастритом, колитом и другими заболеваниями. Но в целом это полезная и вкусная добавка к блюдам. Если у вас нет противопоказаний. А как вы укрепляете иммунитет?
