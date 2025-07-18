10 древних видов оружия, о которых многие даже не слышали

История войн – это история изобретения оружия. И стоит отметить, что даже в мире современных технологий оружие, которое создавалось сотни лет назад, и сегодня выглядит достаточно эффективным. В нашем обзоре собраны самые невероятные виды вооружения, которые сегодня выглядят достаточно странно.









1. Греческая паровая пушка

2. Вихревая катапульта

3. Реактивные кошки

4. Тройная аркбаллиста

5. Стреляющий щит

6. Китайский огнемет

7. Хлыст-пистолет

8. Хвачха

9. Топор-пистолет

10. Хеллбёрнер