5 впечатляющих объектов древности, которые сегодня покоятся в глубинах вод

Сегодня археологам, чтобы изучить историю человечества далёкого прошлого, приходится не только копать землю, но и изучать дно мирового океана. Оно и неудивительно, ведь множество памятников древности давно опустились под воду. Правда, далеко не все представляют, объекты каких масштабов скрывают от нас моря и океаны по всему миру.
1. Самабах (Гватемала)
Города майя не только в густых джунглях затеряны. /Фото: dnpr.com.ua
Историки исследуют множество древних городов затерянной в веках цивилизации майя, и как минимум один из них сегодня находится на дне водоёма. Речь идёт о месте под названием Самабах, до которого нужно погружаться на глубину 35 метров в озеро Атитлан. При том, что нашли его только в 1996 году случайным дайвером, у учёных уже есть некоторое понимание, как целый город оказался под водой: согласно их предположениям, Самабах погрузился в озеро примерно 2 тысячи лет назад, вероятно, в результате извержения вулкана.
2. Александрия (Египет)
Одна из скульптур в районе дворца Клеопатры, Александрия. /Фото: travelask.ru
Одним из самых знаменитых древних городов под водой была и остаётся Александрия - один из центров эпохи эллинизма. Доподлинно известно, что этого крупного торгового и культурного пункта не стало в результате землетрясения, разразившегося в 335 году. Тогда лишь малая часть Александрии осталась стоять и не оказалась затопленной, а вот всё остальной погрузилось под воду, и только в 1998 году их наконец-то нашли.
3. Павлопетри (Греция)
Первый древний город, найденный под водой. /Фото: ilovegreece.ru
Город Павлопетри вошёл в историю археологии как такой населённый пункт, который был найден на дне самым первым. Интересно, что на картах историков он по каким-то причинам оказался только 15 лет назад. Но уже сегодня известно, что под водой Павлопетри оказался приблизительно в 1000 году до н. э., когда произошло очередное крупное землетрясение. С другой стороны, огромное количество построек в городе остались относительно целыми, что археологам лишь на руку.
4. Атлит-Ям (Израиль)
Затопленный город эпохи неолита. /Фото: wikipedia.org
Несмотря на то, что большинство населённых пунктов, оказавшихся под водой, относятся к античному периоду, есть среди них и наиболее древние. Рекордсменом по старшинству на сегодняшний день является Атлит-Ям, который, по информации редакции novate.ru, появился не менее девяти тысяч лет назад. Правда, точной причины, почему города не стало, историки пока назвать не готовы. Однако землетрясение зачастую не рассматривается: в целых зданиях до сих пор находят целые скелеты погибших жителей. Поэтому в качестве наиболее вероятной теории называют цунами.
5. Порт-Ройал (Ямайка)
Остатки зданий бывшего пристанища пиратов. /Фото: joemonster.org
Одним из городов, который оказался под водой чуть более 300 лет назад - это Порт-Ройал, известный как своеобразный центр пиратства в регионе. На дно морское он ушёл в 1692 году во время землетрясения, и это, как ни странно, позволило ему неплохо сохраниться. Так, гидроархеологи, которые не один год работают над раскопками Порт-Ройала, находят там не только сооружения, но и различные бумаги, и даже продукты. Как и Александрия, бывший центр пиратской жизни, возможно, однажды станет туристической достопримечательностью.
