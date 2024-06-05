7 неожиданных привычек, которые делают нас глупее

Согласно экспертам все, начиная от технологий до привычек в еде, может разрушать наш мозг, делая нас медлительнее, менее сообразительными и неспособными к оригинальному мышлению. Начиная с 1930-х годов, уровень IQ во всем мире вырос благодаря улучшению условий жизни, лучшему питанию и образованию. Но в последнее время ученые обеспокоены тем, что наш коллективный интеллект не только не остался на одном уровне, но и упал на один пункт за последние 50 лет.
1. Любовь к жирной пище
Большое количество насыщенных жиров задерживает функцию допамина – важного нейромедиатора, отвечающего за мотивацию. Исследования показали, что питание, богатое жирами, негативно влияет на гибкость нашего ума, замедляет время реакции, ухудшает память и, как показали испытания на животных, вызывает чувство депрессии. Так одно из последних исследований Университета Монреаля обнаружило, что большое количество насыщенных жиров влияет на функции мозга, разрушая нейронные цепи, что приводит к нарушениям настроения, наркотической зависимости и перееданию. Как и в случае с героином, чем больше насыщенных жиров вы едите, тем больше вам их хочется и тем большие порции вам нужны, чтобы получить чувство удовлетворения.
2. Привычка делать много дел одновременно
Как рассказала Эрл Миллер (Earl Miller), эксперт из Массачусетского технологического института, наш мозг не запрограммирован на многозадачность.
Когда вы думаете, что выполняете сразу несколько задач, вы на самом деле перескакиваете с одной на другую. При этом вы быстрее расходуете глюкозу (топливо нашего мозга), истощая и сбивая с толку ваш мозг. Стремление делать сразу несколько дел одновременно препятствует глубокому творческому мышлению, пока мы переключаемся с одной задачи на другую, возвращаясь и начиная все с начала. В результате наши мысли лишены новизны и более искусственны. Так, если вы начинаете читать электронное письмо в середине выполнения задачи, вы снижаете свой IQ на 10 пунктов, так как ваш ум начинает блуждать от работы. Именно по этой причине так опасно разговаривать по телефону, когда вы находитесь за рулем. Наша ограниченная способность выполнять несколько дел одновременно приводит к тому, что мы не можем полностью сконцентрироваться на обеих задачах. Многозадачность также наполняет наш мозг кортизолом — гормоном стресса и адреналином, которые мешают нам ясно мыслить.
3. Поиск в Интернете
Доступ к информации в любое время намного упростил нашу жизнь. Однако это также означает, что мы меньше стали полагаться на нашу память. Гиппокамп мозга имеет дело с новыми воспоминаниями. Привычка пользоваться поисковыми системами влияет на то, как мы храним информацию. Так, например ученые из Колумбийского университета выяснили, что мы теперь с большей вероятностью вспомним, где мы храним информацию, чем саму информацию. Исследование Microsoft показало, что устойчивость нашего внимания упала в среднем с 12 секунд до 8 секунд.
4. Любовь к сладостям
Избыток фруктозы – простого сахара, содержащегося в фруктах и меде замедляет ваш мозг и влияет на способность инсулина превращать сахар в энергию для мыслительных процессов. В то же время жирные кислоты омега-3 противодействуют этому, защищая синапсы (химические пути) от повреждений. Клеткам мозга нужна глюкоза для нормально работы, но слишком большое количество за короткое время может привести к сахарному «взрыву» и вызовет чрезмерную нервозность или перевозбуждение.
5. Злоупотребление реалити-шоу
Хотя у нас, возможно, нет убедительного доказательства, реалити-телевидение может также разрушать наш мозг. В австрийском исследовании, проведенном психологом Маркусом Аппелем (Markus Appel), участникам давали прочитать сценарий реалити-шоу о дне футбольного хулигана, а затем попросили пройти тест на общие знания. Те, кто просмотрел реалити-шоу, гораздо хуже справились с тестом, чем те, кто не смотрел. Психолог считает что то, что мы смотрим и слушаем, влияет на наше поведение, и это распространяется на наши умственные способности. Другими словами, вы – то, что вы смотрите.
6. Нарушение суточного ритма
При смене часовых поясов нередко возникает заторможенное или спутанное состояние на несколько дней после перелета. Однако такой эффект может продлиться и несколько недель. Исследования показали, что регулярное расстройство внутреннего суточного ритма организма уменьшает число новых нейронов в гиппокампе – области мозга, отвечающей за обработку данных в памяти. При этом эффект может сохраняться еще месяц после расстройства. Способность к обучению также страдает. Если ваша работа предполагает постоянное расстройство суточного ритма, это может иметь долговременные последствия на ваше поведение и когнитивные функции.
7. Жевание жвачки
Еще недавно ученые говорили о положительном влиянии жвачки. Исследователи выяснили, что ее жевание является своего рода упражнением, которое повышает кровоток к мозгу, улучшая умственные функции, придавая им дополнительную энергию. Однако недавний эксперимент показал, что во время жевания человек отвлекается от задачи по кратковременному запоминанию, как например, заучивания порядка предметов в списке.
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