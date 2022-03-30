Диким животным в цирке не место: активисты добились запрета на использование зверей в представлениях

Дикие животные в цирке.
Диким животным в цирке не место - считают активисты, и вот уже несколько десятилетий агитируют за отказ использования экзотических зверей в цирковых представлениях. Однако услышали их аргументы только сейчас: буквально на днях городской совет Нью-Йорка подписал запрет за использование диких животных в представлениях и таким образом дал отличный пример для подражания всему миру.
Плакат, агитирующий за запрет использования животных в цирковых выступлениях Нью-Йорка.
Одним из главных аргументом против такого запрета служило убеждение, что без диких животных цирк просто не может называться цирком, а увидеть таких экзотических зверей за его пределами для детей просто не представляется возможности. Однако, стоит ли говорить, что это убеждение не имеет на сегодняшний день никаких оснований. Возможно, лет сорок назад так и было, но сегодня существуют отличнейшие зоопарки (при условии, конечно, что в самих зоопарках хорошо относятся к животным), где для зверей созданы условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания.
*Мы агитируем как в прошлом, так и сейчас, за безопасность животных, за отношение к ним, как к самим людям.*
"Мы агитируем как в прошлом, так и сейчас, за безопасность животных, за отношение к ним, как к самим людям," - говорит представитель городского совета Нью-Йорка. - "И этот закон должен обеспечить такое отношение на законодательном уровне. Животные должны жить на природе, а не в маленьких клетках и уж точно не должны испытывать жестокость со стороны человека."
*Животные должны жить на природе, а не в маленьких клетках.*
О жестокости речь идет всегда, когда разговор заходит о неодомашненных животных. Дикие звери по природе своей не способны подчиняться, и потому любые трюки, выполняемые ими на сцене, к сожалению, достигаются с помощью принципа "кнута и пряника". И увы, многие дрессировщики уверены, что "кнута" в этом процессе должно быть на порядок больше. "Мы надеемся, что этим законом Нью-Йорк изменит историю отношений к экзотическим животным в цирке по всему миру," - говорит советник по защите прав животных.
Городской совет Нью-Йорка подписал запрет за использование диких животных в представлениях.
"Годами тигры, обезьяны, слоны и другие животные выполняли трюки на цирковых представлениях в Нью-Йорке, и это приносило им немало страданий. Мы хотим, чтобы история эксплуатирования невинных животных на этом закончилась," - говорит советник. "И публика, и правительство должны увидеть, что животные в цирке - жертвы, а не волонтеры."
Представление с участием диких животных.
Для тех, кто возражает, что без диких животных цирк просто умрет, всегда есть пример выступлений Cirque du Soleil - великолепнейших шоу без зверей, основанный на акробатических трюках и красоте человеческих движений. Такие шоу собирают огромные залы по всему миру - и такие представления действительно незабываемы.
Теперь цирки Нью-Йорка обязаны обходиться без номеров со зверями.
Цирковое представление.
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