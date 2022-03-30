Диким животным в цирке не место: активисты добились запрета на использование зверей в представлениях

Дикие животные в цирке.

Плакат, агитирующий за запрет использования животных в цирковых выступлениях Нью-Йорка.

*Мы агитируем как в прошлом, так и сейчас, за безопасность животных, за отношение к ним, как к самим людям.*

*Животные должны жить на природе, а не в маленьких клетках.*

Городской совет Нью-Йорка подписал запрет за использование диких животных в представлениях.

Представление с участием диких животных.

Теперь цирки Нью-Йорка обязаны обходиться без номеров со зверями.

Цирковое представление.