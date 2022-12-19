Пятерка нашумевших служебных романов

Служебный роман… Кто-то считает, то это просто недопустимо, тогда как другие без оглядки пускаются в подобные любовные интрижки. Иногда служебные романы похожи на фарс, за их развитием следят так, как будто смотрят веселую комедию. А бывают служебные романы трогательно-нежные, очень сдержанные, которые выливаются затем в долгую и счастливую совместную жизнь.
Самый удачный служебный роман
Боб Хоук и Бланш Дапульже.
Писательница Бланш Дапульже познакомилась с премьер-министром Австралии Бобом Хуком с единственной целью: написать его биографию. К этому времени политик уже давно не жил со своей супругой и о разладе в их отношениях знала вся страна.
Когда стало известно об их отношениях, вся страна с интересом наблюдала за развитием событий. Боб Хоук и Бланш Дапульже довольно быстро завоевали симпатии общественности.
Бланш Джапульдже, появляясь в обществе премьера, держалась скромно, никак не проявляя своих притязаний на роль первой леди. На официальных и неформальных приемах она вполне успешно справлялась с ролью хозяйки дома, однако жили Бланш и Боб отдельно. Они также демонстративно вели раздельный бюджет, поскольку даже в отпуске Бланш Джапульдже сама оплачивала свой номер и все свои личные расходы покрывала из собственного кошелька. И хотя официальная регистрация брака пары была вполне ожидаема, политик и писательница зарегистрировали свои отношения лишь после выхода премьера в отставку. После этого Бланш Дапульже и Боб Хоук, наконец, стали жить вместе.
Самый скандальный служебный роман
Джон Мейджор и Эдвина Карри.
Роман британского премьера Джона Мейджера и министра здравоохранения Великобритании Эдвины Карри по праву можно назвать самым скандальным, хотя известно о нем стало уже после окончания отношений.
В 2002 году в The Times были опубликованы воспоминания Эдвины Карри о романе с Джоном Мейджем, которые просто потрясли Великобританию интимными подробностями. Воспоминания стали местью Джону за открытое пренебрежение и высмеивание женщины, с которой он состоял в отношениях.
Джон Мейджор.
Эта связь стоила британскому премьер-министру не только репутации. Он стал единственным премьер-министров, который не был награжден престижным орденом Подвязки, получить который рассчитывал, выйдя в отставку.
Cамый нелепый служебный роман
Уильям Клинтон и Моника Левински.
Роман Била Клинтона и Моники Левински был на самом деле самой большой нелепостью, а его разглашение было нелепой случайностью.
Моника Левински с момента своего поступления на работу в отдел кадров Белого дома, страстно мечтала о знакомстве с президентом. Вряд ли в тот момент она думала, что ей удастся добиться его внимания, она просто слонялась по коридору возле Овального кабинета и ждала возможности познакомиться с самим президентом. За что заслужила множество устных выговоров от своего непосредственного начальства. Однако знакомство все же состоялось и Моника стала буквально осаждать своего кумира, оказывая ему знаки внимания. Разве могли они не польстить столь обаятельному мужчине.
Моника Левински
Изначально Моника не пыталась сделать свой роман достоянием гласности, однако подружка девушки, с которой та делилась подробностями своих личных взаимоотношений с президентом Америки, просто записала ее рассказы на диктофон и отнесла в службу безопасности. Разгорелся скандал. Однако чета Клинтонов использовала его с наибольшей выгодой для себя. Рейтинг президента взлетел до необычайных высот, были забыты все предыдущие, большие и маленькие промахи Клинтона и его супруги в Белом доме.
Пострадала от этого лишь сама Моника Левински, которая была действительно влюблена в своего кумира. Она так и не смогла понять, что стала простой пешкой в большой политической игре.
Самый секретный служебный роман
Нельсон Мандела и Граса Симбине.
В августе 1996 года Нельсон Мандела, президент ЮАР признался, что долгое время поддерживал личные отношения с супругой своего коллеги, президента Мозамбика Самора Машела, а в 1998 году она стала его супругой. Удивительно, но об связи не было известно никому, несмотря на то, что оба являлись публичными личностями и всегда находились на виду. Они прожили в любви и согласии до самой смерти Нельсона Манделы в 2013 году.
Самый трагический служебный роман
Эдвард Кеннеди и Мэри Джо Копечне.
Эта история до сих пор хранит в себе множество тайн и загадок. После вечеринки, организованной выборным штабом Кеннеди, один из братьем, Эдвард Кеннеди вдруг покинул вечеринку вместе с секретаршей Роберта Кеннеди Мэри Джо Копечне. Говорили, что Мери Джо просто попросила подвезти ее в гостиницу, где остановилась, но отправилась парочка совершенно в другую сторону.
В результате машина рухнула с моста, Эдвард Кеннеди спасся, а Мери погибла. При этом сообщил в полицию о случившемся Кеннеди уже утром , через 8 часов после происшествия.
Реальных свидетелей автокатастрофы нет, а в вышедшей позднее повести Джойс Кэрол Оутс, автор утверждает, что никакой связи между Эдвардом Кеннеди и Мери Джо не было. Однако находятся и те, кто уверен в слишком высокой осведомленности Мери, за что она и могла поплатиться жизнью.
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