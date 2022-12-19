Пятерка нашумевших служебных романов

Служебный роман… Кто-то считает, то это просто недопустимо, тогда как другие без оглядки пускаются в подобные любовные интрижки. Иногда служебные романы похожи на фарс, за их развитием следят так, как будто смотрят веселую комедию. А бывают служебные романы трогательно-нежные, очень сдержанные, которые выливаются затем в долгую и счастливую совместную жизнь.









Самый удачный служебный роман

Самый скандальный служебный роман

Cамый нелепый служебный роман

Самый секретный служебный роман

Самый трагический служебный роман