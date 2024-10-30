Как кладбище кораблей не даёт разрушиться водному каналу, и зачем археологи проводят там раскопки

Обычно кладбище кораблей представляет собой зрелище впечатляющее, однако не имеющее практической ценности - суда там просто медленно разрушаются и всё. Однако не везде так - например, в Великобритании самый крупный такой объект был создан именно потому, что может принести благо людям. Тамошнее кладбище кораблей рядом с небольшой деревенькой Пертон, помогает сохранить в целостности важную водную артерию, а недавно оно неожиданно стало излюбленным местом археологов.
Корабли, отжившие век, нашли вторую жизнь. /Фото: visitstroud.uk
История этого интересного места началась очень давно - на рубеже 1790-х и 1810-х годов, когда в тогда ещё Британской империи случился период под названием «Canal Mania». Тогда водные каналы строили по всей территории Туманного Альбиона, но вот один из созданных тогда проектов реализован не был. Речь идёт об идее построить сооружение, позднее ставшее известным как канал Глостера и Шарпнесса, который должен был разместиться на самой большой водной артерии в стране — реке Северн.
Считается, что предпосылкой к каналомании стало открытие в 1761 году Бриджуотерского канала. /Фото: ru.wikipedia.org
Несмотря на то, что проект всегда был очень перспективным и комфортным - с его помощью можно было обходить один из наиболее небезопасных для кораблей участок Северн - он оказался уж слишком амбициозным. Возможность его воплощения в жизнь была найдена только спустя около четверти века, и в конечном итоге канал был построен к 1827 году. Объект был действительно грандиозным: по информации редакции novate.ru, в ширину он достигает 26 метров, а глубина составляет 5,5 метров, и эти показатели делали его рекордсменом на планете в то время.
Канал Глостера и Шарпнесса, современный вид. /Фото: ixbt.com
Вот только при всех плюсах канала Глостера и Шарпнесса, в случае с ним тоже не обошлось без ложки дёгтя: на одном участке, который оказался неподалёку от деревни Пертон, между рекой и самим каналом удалось оставить слишком малое расстояние - около полусотни метров берега. Более того - Северн известен как река, где постоянно происходят сильные приливы, а когда наступал весенний разлив, земли на поверхности оставалось всего пару метров. И если до начала ХХ века это не казалось такой большой проблемой, то в 1909 году всё изменилось.
Берег размывало очень быстро, и нужно было что-то делать. /Фото: davrophotofx.co.uk
А дело в том, что тогда эрозия почвы на берегу реки в самом тонком месте стала уже критической, и это вызвало обрушение. Причём оно было настолько серьёзным, что на кону оказалось само существование канала Глостера и Шарпнесса. Компания, которая занималась обслуживанием объекта, немедленно начала поиск решения возникшей проблемы, и оно было найдено. Причём весьма оригинально: главный инженер выдвинул предложение создать рукотворную систему укреплений... из старых кораблей, которые нужно было просто затопить в правильном месте.
Самой удачной идеей посчитали создание кладбища кораблей для укрепления берега. /Фото: nevsedoma.com.ua
Задумка показалась перспективной, ведь суда превратились бы в своего рода стену и не дали бы эрозии стать настоящей катастрофой. И это несмотря на то, что на воплощение выбранной идеи ушло более полувека - в течение этого периода выведенные из эксплуатации корабли отбуксировали и оставляли в заранее выбранном месте берега, а уже там буквально дырявили их корпус для равномерного затопления их водой. Со временем внутри начинал оседать ил, причём в таких количествах, что суда больше вообще невозможно было сдвинуть с места.
Корабли заполнялись илом и становились прочнейшей опорой для грунта. /Фото: ixbt.com
Концепция оказалась очень удачно, и созданное таким образом кладбище кораблей отлично укрепило прослойку берега между рекой Северн и каналом Глостера и Шарпнесса. Правда, позднее пришлось этот опыт повторить, ведь старые корабли ветшали и всё сильнее погружались в илистую среду - тогда на это место, просто сверху, нагромождали ещё суда. В итоге на полную стабилизацию этого участка побережья ушло восемь лет, но это сработало, а многослойное кладбище кораблей получило название Пертон Халкс.
В какой-то момент старые корабли слишком уходили в ил, и сверху выбрасывали новые. /Фото: stroudiecentral.co.uk
По данным редакции novate.ru, в общей сложности в пределах Пертон Халкс нашли своё последние пристанище 86 кораблей. И это место, как и его история, оказалась не только наглядным примером пользы смекалки, но и отличным привлечением для туристов — сегодня это популярная местная достопримечательность. Однако куда более неожиданным стало другое назначение Пертон Халкс, ведь оно стало ещё и полноценной локацией для проведения археологических экспедиций.
Носовая часть бетонной баржи на кладбище Пертон Хаклс. /Фото: ixbt.com
Раскопки в столь нетривиальном для того месте историками проводятся потому, что в числе сброшенных на кладбище кораблей есть редкие, и даже уникальные экземпляры. Например, там оказалось сразу 12 редких судов, сделанных из бетона, которые были построены, когда разразилась Вторая Мировая война. Среди экземпляров, и вовсе не имеющих аналогов, археологов в Пертон Халкс заинтересовало судно Dispatch, так как оно единственное дошло до наших дней из всех, что имели корпус, созданный как из дерева, так и из стали.
Археологическая экспедиция по раскопкам корабля Harriett. /Фото: friendsofpurton.org.uk
Ещё более неожиданным стало пополнение одним из затопленных на том кладбище кораблей Национального реестра исторических судов. Таковым оказался Harriett - судно, которое не пережило столкновения с баржей зимой 1944 года прямо на водах канала Глостера и Шарпнесса. Правда, не причина его вывода из эксплуатации заинтересовала власти - Harriett оказался единственным на сегодняшний день образцом типа судна, известного как баржа Кеннета, который вообще ещё существует. Такая уникальность и позволила Harriett получить статус памятника истории.
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