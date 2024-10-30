Как кладбище кораблей не даёт разрушиться водному каналу, и зачем археологи проводят там раскопки

Корабли, отжившие век, нашли вторую жизнь. /Фото: visitstroud.uk

Считается, что предпосылкой к каналомании стало открытие в 1761 году Бриджуотерского канала. /Фото: ru.wikipedia.org

Канал Глостера и Шарпнесса, современный вид. /Фото: ixbt.com

Берег размывало очень быстро, и нужно было что-то делать. /Фото: davrophotofx.co.uk

Самой удачной идеей посчитали создание кладбища кораблей для укрепления берега. /Фото: nevsedoma.com.ua

Корабли заполнялись илом и становились прочнейшей опорой для грунта. /Фото: ixbt.com

В какой-то момент старые корабли слишком уходили в ил, и сверху выбрасывали новые. /Фото: stroudiecentral.co.uk

Носовая часть бетонной баржи на кладбище Пертон Хаклс. /Фото: ixbt.com

Археологическая экспедиция по раскопкам корабля Harriett. /Фото: friendsofpurton.org.uk