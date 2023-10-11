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Ученые простым языком о том, чем занимаются

Ученые наконец объяснили простым языком, чем занимаются. Примерно месяц назад пользователь сети Reddit с ником FaithMilitant попросил объяснить докторов наук, о чем они писали в диссертациях. Максимально просто. Как говорится, для чайников. Они с удовольствием рассказали, и мы отобрали самые забавные ответы.

Ученые простым языком о том, чем занимаются

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Грибы, грибы повсюду! Особенно внутри растений, где они делают странные вещи. Понимаем ли мы, что происходит? Нет».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Алюминий может использоваться для создания очень крутых микроструктур. Однако эти микроструктуры недостаточно круты, чтобы нам выделили денег на завершение исследований».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Нужно делать новые магниты из старых магнитов, потому что у нас кончаются магниты».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочитай следующие 200 страниц, чтобы не узнать ответа».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Черт его знает, почему у людей возникает аутизм».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Музеи неправильно оцифровывают свои коллекции. Можем мы исправить это? Вроде да».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Вы можете заставить антивещество двигаться в непонятных направлениях, если плохо настроите оборудование».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Вы никогда не догадаетесь, почему англоязычные переводчики так круто облажались с этим произведением немецкого автора!»

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Лосось растет быстрее в небольшой компании».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Немного лазера убивает рак, много лазера убивает пациента».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Гамма-лучи не могут превратить вас в Халка. А вот кишечную палочку E. coli — могут».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Клетки мозга общаются друг с другом. А иногда — сами с собой».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Если мозг обезьяны подключить к аккумулятору, обезьяна это заметит».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Этот белок может вызывать астму. Ой, кажется, не может».

Ученые простым языком о том, чем занимаются

«Бетховен был крутой мужик, отвечаю».

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