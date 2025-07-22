5 баснословно дорогих домов, которые стоят как бюджет нескольких городов

На планете можно найти множество частных домов, которые поражают своим видом или архитектурными решениями. Другой впечатляющий критерий - это стоимость этих зданий, которые традиционно принадлежат самым богатым людям в мире. И нередко их цены настолько высокие, что на них можно содержать целый населённый пункт, и даже не один.
1. Замок Херста (Лос-Анджелес)
Замок медиамагната. /Фото: oir.mobi
Этот дом, также известен как Херст-касл, стоит аж 165 миллионов долларов США, а найти его можно в Беверли-Хиллз. Замок был построен в 1926 году знаменитым медиамагнатом Уильямом Рэндольф Херстом, который был владельцем 26 газет, 13 национальных журналов, 8 радиостанций и даже собственной киностудией. А вот земля, на которой стоит замок, принадлежала семье Херста ещё с 1856 году. Но именно Уильям построил там полноценный замок общей площадью 6 750 квадратных метров с 56 комнатами, несколькими бассейнами, собственным аэродромом, кинотеатром и даже зоопарком.
2. Пруд-Фэрфилд (Нью-Йорк)
Огромный особняк богача-финансиста. /Фото: livejournal.com
Масштабный особняк, который оценивается приблизительно в 170 миллионов долларов США, расположен недалеко от Нью-Йорка в Хэмптонсе. Этот шикарный дом принаддлежит американскому инвестору Айру Реннерту. Кроме того, Айру принадлежит участок земли площадью 25,5 гектаров. Известно, что в доме насчитывается 29 больших роскошных комнат, несколько теннисных кортов, собственный боулинг, баскетбольные площадки, а ярким примером ландшафтного дизайна является фонтан перед особняком.
3. Вилла Леопольда (Франция)
Роскошная вилла на французской Ривьере. /Фото: amazing.zone
Столетняя вилла стоимостью в 736 миллионов долларов США расположена на Лазурном берегу. Возведённая в 1902 году, она первоначально принадлежала бельгийскому королю Леопольду II. А когда монарх умер в 1909 году, не достроив его до конца, владелец сменился, однако его продолжили называть Виллой Леопольда. На самом деле дом сменил множество хозяев, среди которых были, к примеру, Огден Кодмен, ливанский банкир Эдмонд Сафра, а также Лакшми Миталл. Вилла общей площадью в 7,4 тысяч квадратных метров имеет 19 богато обставленных спален, большой кинозал и даже кегельбан. А на территории особняка есть несколько площадок для занятий спортом, гостевых домиков и бассейнов.
4. Антилла (Мумбаи, Индия)
Один из самых дорогих домов на планете. /Фото: journal.homemania.ru
В отличие от вышеупомянутых дорогущих домов, этот частный жилой небоскрёб стоит колоссальный 1 миллиард долларов США.
В нём 27 этажней, а проживает там всего 6 человек. Его владельцем является миллиардер Мукеш Амбани, который назвал его честь острова, который в эпоху Средневековья регулярно появлялся на картах мира. В небоскрёбе можно найти огромный бассейн, зал для занятий йогой и даже спеуциальную комнату со...снегом, в которой можно укрыться от индийского жаркого климата. Да и гаражей там целых шесть, где одновременно размещается 168 машин.
5. Дом на берегу Цугского озера (Швейцария)
Так выглядит самый дорогой дом на планете. /Фото: vk.com
А с виду и не скажешь, что именно так выглядит самый дорогостоящий жилой дом в мире. Однако это действительно он, и стоимость его составляет невероятные 12,2 миллиардов долларов США. Дом расположен на площади в 2442 квадратных метра, при этом имеет жилую площадь в 752 квадратных метра, 388 кватратных метров составляет терраса, а 245 ушли на винный погреб. Его цена обусловлена дорогущей отделкой: по данным редакции Novate.ru, одних только драгоценных металлов ушло аж 200 тонн, а ещё там можно найти метеоритные камни и даже кости динозавров, также ставшие украшениями интерьера.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии