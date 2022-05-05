Почти альпийская свежесть: 10 способов освежить одежду без стиральной машины

Как освежить одежду без стиральной машины
Современный ритм жизни заставляет нас быть лучше, продуктивнее, быстрее. Но, несмотря на все приложения для тайм-менеджмента, курсы «повышения продуктивности» и прочие трюки со временем, сутки по-прежнему включают 24 часа. 24 часа, за которые нужно успеть всё и немного больше. Неудивительно, что на какие-то бытовые мелочи просто не остаётся сил и драгоценных минут. К примеру, на стирку. Но ходить в «ароматной» одежде как-то не очень здорово, правда? Спасением для вечно занятых и неуспевающих станут лайфхаки из этого списка. Спасаем вещи и репутацию без стиральной машины!
Одежда не «пахнет чистотой», как в рекламе, а времени на стирку не наблюдается? Вполне распространённая ситуация. Нет, с этим делом лучше не затягивать. Если, конечно, не хотите, чтобы люди старались тактично отойти от вас подальше в транспорте и лифте. Но поддержать чистоту и свежесть вещей между стирками очень даже можно. В этом помогут маленькие хитрости из списка ниже. Чтобы избавить одежду от неприятного запаха, используйте…
1. Салфетки для сушки белья
Как освежить одежду без стиральной машины
Помощники в «большой стирке» эффективно освежат одежду и смягчат волокна. Даже без стиральной машины. Просто аккуратно сложите вещи, а между ними положите салфетку. Этот лайфхак особенно пригодится в долгих путешествиях или когда вы собираетесь отложить одежду «в долгий ящик» до нового сезона.
2. Газеты
Как освежить одежду без стиральной машины
Бумага прекрасно абсорбирует излишек влаги, а с ним и неприятный запах. Сделайте крупные «мячики» из газеты и разместите их в рукавах свитера, куртки или положите в джинсы. Таким же образом можно решить проблему излишне «ароматной» обуви.
3. Горячий душ
Как освежить одежду без стиральной машины
Отправляясь в ванную, расправьте одежду на вешалке и закрепите её поближе к душу. Пар поможет и разгладить складки, и избавиться от несвежего запаха.
4. Наполнитель для кошачьего лотка
Как освежить одежду без стиральной машины
Согласны, звучит несколько экстравагантно. Но если средство устраняет не самый приятный запах продуктов жизнедеятельности котофея, то уж с несвежей одеждой справиться на 5+. Купите пакет с наполнителем, откройте его и оставьте в шкафу с одеждой. А в наиболее запущенных случаях можно положить одежду в пакет, сверху насыпать средство, оставить на ночь, а утром стряхнуть остатки.
5. Свежий воздух и солнце
Как освежить одежду без стиральной машины
Метод, эффективность которого доказана нашими бабушками. Нет возможности развесить бельё и одежду во дворе? Балкон или даже открытое окно тоже сойдут. Вентиляция, она и в маленькой квартире вентиляция.
6. Кофе
Как освежить одежду без стиральной машины
Кофейные зёрна и гранулы молотого кофе – прекрасный фильтр для неприятных запахов и естественный ароматизатор. Насыпьте кофе в ёмкость, а вещь, нуждающуюся в быстром «освежении», повесьте сверху. Только осторожно, не запачкайтесь: отстирывать следы бодрящего напитка (даже в сухом виде) ох, как непросто.
7. Сода
Как освежить одежду без стиральной машины
Один из самых эффективных абсорбентов наверняка найдётся в вашем кухонном шкафу. Определённые участки одежды пахнут не слишком приятно? Засыпьте их содой, оставьте на ночь или хотя бы пару часов, а после стряхните остатки порошка. И не забывайте о дезодоранте.
8. Морозильная камера
Как освежить одежду без стиральной машины
Температура со знаком «-» значительно осложняет жизнь не только человеку, но и бактериям. Заверните несвежую вещь в пакет и смело отправляйте в морозильную камеру. Бактерии-провокаторы неприятного запаха этого не перенесут. Лайфхак особенно хорош для джинсовой одежды, которую вы точно не будете стирать после каждой носки.
9. Сушилка стиральной машины
Как освежить одежду без стиральной машины
Сушка на самом горячем режиме в течение 10-15 минут – вполне себе альтернатива стирке.
10. Водка
Как освежить одежду без стиральной машины
Исключительно для наружного применения. Залейте её во флакон с пульверизатором и щедро оросите одежду. Спирт быстро уничтожит всё молекулы-источники неприятного запаха. Но без небольшого проветривания после не обойтись. Если не хотите объяснять домашним или боссу, почему от вас пахнет алкоголем в 9 утра.
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