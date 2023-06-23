Что известно о Мезоамериканской цивилизации: 7 исторических фактов, открытых современными учёными

Мезоамериканская цивилизация пережила взлёт и падение различных культур. И когда о ней заходит речь, возникает множество тем для обсуждения, поскольку она содержит огромное количество знаний, полученных от культур, населявших эту мифическую зону. А ещё Мезоамерика имела свою собственную идентичность, которая определялась рядом очень специфических характеристик, описанных ниже.
1. Иероглифическое письмо
Факсимиле Дрезденского кодекса (деталь), XIII или XIV век до нашей эры. \ Фото: brewminate.com.
Система письма, которой пользовались мезоамериканцы, была очень похожа на ту, которой владели другие древние культуры, такие как египтяне. Они использовали её для сохранения знаний, таких как воспоминания их правителей и богов, циклы времени и выдающиеся исторические события.
Каскахальский блок. \ Фото: google.com.
Эти иероглифы представляли собой идею, понятие или даже число, таким образом составляя сложную систему письма. Репертуар, имевшийся в их распоряжении, включал широкий спектр идеограмм, выражавших то, что происходило в их жизни. Иероглифы, используемые этими культурами, были написаны на таких материалах, как камень, ткань, дерево, кость и керамика.
Письменность и язык ольмеков. \ Фото: ru.qaz.wiki.
Никто точно не знает, когда началась письменность мезоамериканской цивилизации. Но некоторые свидетельства, обнаруженные археологами, имеют несколько ключей к пониманию и разгадке этой тайны. «Блок Каскахаль» имеет один из таких ключей, поскольку он был обнаружен в Каскахале, в штате Веракрус в Мексике. Этот блок, по-видимому, указывает на то, что ольмеки были первыми, кто использовал письменность около 1200 года до нашей эры.
Примеры этого письма включают «паломническую полосу» мексиканцев, в которой рассказывается об их паломничестве от Ацтлана до создания Теночтитлана. «Иероглифическая лестница» на месте Копана в Гондурасе служит ещё одним примером, так как там перечислены все правители, которые были ответственны за эту лестницу.
2. Политеистическая религия в Мезоамерике
Ацтекские боги Миктлантекухтли (слева) и Эхекатль (справа) на стр. 56 Кодекса Борджиа, 1250-1521 гг. \ Фото: pinterest.com.
Культуры, жившие в Мезоамерике, имели сложную систему верований, которая включала в себя элементы природы, такие как земля, воздух и огонь. Астральные аспекты, такие как солнце, созвездия и звёзды, были ещё одним общим элементом, используемым ими. Изображения в скульптурах с животными и антропоморфными формами, а также с формой привычных предметов, таких как жаровни или molcajetes, также использовались большинством мезоамериканских цивилизаций.
Кодекс Борджиа — мезоамериканский религиозный и пророческий манускрипт. \ Фото: deacademic.com.
Мезоамериканский пантеон включал в себя ряд божеств, которым поклонялись повсеместно по всей Мезоамерике. Записанные тексты также показывают существование мировоззрения, разделяемого всеми культурами, которое включало последовательность эпох и пространственных символов, таких как космические деревья, птицы, цвета и божества.
Ещё одним почти общим элементом для всех цивилизаций Мезоамерики были пирамиды. Эти мегалитические сооружения играли ключевую роль в мезоамериканской религии, поскольку они представляли собой символическую форму приближения к небесам и их божествам.
Исследования пирамид, раскопанных в Мезоамерике, показывают, что они часто перестраивались, перекраивались и расширялись. Судя по всему, все они следовали схеме, которая состояла из церемоний, связанных со смертью местного лидера, где вознесение преемника считалось главным событием, благодаря которому происходила последующая архитектурная модификация этих церемониальных зданий.
3. Сельскохозяйственные техники
Сохранившаяся кукуруза из скального убежища Эль Гиганте в горах Гондураса. \ Фото: terrarara.com.br.
До прихода испанцев мезоамериканские цивилизации сумели овладеть различными сельскохозяйственными техниками, выведенными из высокого знания земли, на которой они работали. Это создавало для них избыток продовольствия, который часто использовался в качестве валюты на их рынках или в торговых сообществах. С другой стороны, земледельческие орудия были чем-то общим во всей Мезоамерике, потому что эти орудия торговли были сделаны из простых материалов, таких как кремень, дерево или обсидиан.
Археологические находки свидетельствуют о том, что они начали свою земледельческую деятельность ещё в дореформенный период (7000 г.). Среди инструментов, которые они использовали, были кремневые топоры, рудиментарный вид мотыги, используемый для обработки почвы, и небольшие лезвия из обсидиана, используемые для заточки дерева.
Что касается зёрен, которые были посеяны мезоамериканцами, так это кукуруза, чили, бобы и тыква. Что касается их пищевых привычек, то у каждой культуры были варианты в их ежедневном меню, но у них было много общих обычаев и особенностей. Некоторые из них включали строгую диету, основанную на зёрнах, которые они выращивали, и овощах, таких как помидоры, картофель, нопаль (кактус) и авокадо.
4. Монументальная архитектура в Мезоамерике
Археологические раскопки Ушмаля, Юкатан, Мексика. \ Фото: twitter.com.
Архитектура мезоамериканской цивилизации является одной из самых специфических, поскольку она имеет свои собственные элементы, которые не повторяются ни в одной другой культуре мира. Эти мегалитические сооружения возникли в ответ на демографический бум, который каждый город имел в какой-то момент своей истории.
Некоторые примеры данной архитектуры можно увидеть в пирамидах, храмах, домах и церемониальных зданиях. Это было результатом интенсивного культурного обмена между народами, населявшими Мезоамерику.
Теотиуакан. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Считается, что это один из главных аспектов этого культурного пространства, поскольку такой обмен постоянно обогащал видение архитекторов и строителей. Нередко можно было увидеть влияние одного культурного комплекса на другой, так как они постоянно делились своими знаниями. Например, учёные и историки с лёгкостью проводят тонкую грань сходства между архитектурой Теотиуакана и некоторыми зданиями Сапотекской культуры.
Образец классической мезоамериканской архитектуры. \ Фото: en.wikipedia.org.
В связи с этим архитектурные особенности их зданий определялись мифологическими или религиозными смыслами, а их проекты были согласованы с астральными событиями. В некоторых случаях были достигнуты особые световые эффекты, которые всё ещё можно оценить в дни равноденствий, солнцестояний или других важных дат.
Впечатляет, что мезоамериканцы, не имея передовых технологий, смогли выполнить колоссальные архитектурные работы. Такие работы включают общественные площади, водные пути, большие жилые дома, пирамиды, храмы и дворцы по всей Мезоамерике. Это было достигнуто с обильными рабочими и материалами, такими как известняк, саман, древесина и растительные смеси, которые служили цементом.
5. Государственная правительственная организация
Голова ольмека из Ла-Венты,Табаско, Мексика. \ Фото: yandex.ua.
Одной из наиболее отличительных черт Мезоамерики является наличие государственной организации. Это был институт, который сумел объединить разделённую территорию с населением, разделявшим традиции и иерархическую политическую структуру. Во главе этой политической структуры стоял верховный правитель, которого во многих случаях называли вождём или военачальником.
Первая форма правления для Мезоамерики была найдена в ольмекской культуре около 1200 года до нашей эры. Создание стабильных политических организаций было постоянной темой для лидеров мезоамериканской цивилизации, чтобы выполнить свои политические или религиозные планы.
Они постоянно искали способ, с помощью которого могли бы управлять гораздо большим числом людей. Эта потребность найти лучший способ руководить большим количеством людей была вызвана тем, что города быстро росли и требовали особого контроля.
Каждая культура имела свой особый способ управления своим народом, но это была одна и та же стратифицированная система для всех. В этой системе правитель считался богом или посланником с небес, и люди должны были платить ему дань. Для этого ему приносили экзотические дары из дальних стран, давали лучшие урожаи или приносили человеческие жертвы в его честь.
6. Древний календарь
Священный календарь майя (рисунок). \ Фото: mayskystromzivota.cz.
Для мезоамериканских цивилизаций время было священным элементом, творением богов, которые также снабдили их календарём. Например, среди мексиканцев Оксомоко и Сипактональ были те, кто создал календарь и дал его человечеству. Этот божественный дар позволял записывать важные моменты в их истории, повседневной жизни, ритуальных событиях и сельскохозяйственном цикле для получения хороших урожаев.
Мезоамериканский календарь представляет собой комбинацию из двух календарей, 365-дневный цикл, называемый на языке науатль Сюхпохуалли или счёт года. Другой - 260-дневный циклический календарь, называемый на языке науатль Тональпохуалли, или счёт дней.
Xiuhpohualli был календарём, используемым простыми людьми, поскольку он отслеживал солнечный год, и он был связан с циклами Солнца, Луны и, возможно, планеты Венера. Тональпохуалли был священным календарём, так как им пользовались в основном жрецы. Многие исследователи предполагают, что ольмеки были создателями 260-дневного календаря.
Мезоамериканские цивилизации обладали обширными знаниями в области математики и астрономии, и они использовали эти знания для строительства обсерваторий в археологических памятниках, таких как Монте-Альбан или Чичен-Ица. Эти обсерватории использовались для изучения движения звёзд и траекторий планет. С помощью данных, полученных в результате этих исследований, они смогли сделать точные календарные показания и записать их на камне, керамике или ткани. Это знание передавалось из поколения в поколение до сегодняшнего дня, где оно было открыто различными исследователями.
7. Торговля
Рынок Тлателолко, Диего Ривера. \ Фото: pacmusee.qc.ca.
Эту деятельность можно считать самой важной для всех империй и городов-государств, которые жили в Мезоамерике. С помощью войны им удалось расширить свою территорию, образовать более крупные империи и получить ценные ресурсы. Но торговая деятельность способствовала большему в долгосрочной перспективе и придавала идентичность этим культурам, потому что все города практиковали торговлю.
Мезоамериканские цивилизации имели в своём распоряжении самые разнообразные продукты. Эти продукты использовались гражданами для торговли на местных рынках, с соседними городами или с другими цивилизациями.
Мезоамериканская цивилизация. \ Фото: en.ppt-online.org.
Хорошим примером служит рынок Тлателолко в Теотиуакане, так как он был очень большим и заполнен разнообразием товаров. Эрнан Кортес был настолько поражён его разнообразием, что утверждал, будто бы только горстка городов в Европе может соперничать с ним.
Культуры обогащались постоянной торговлей, создавалась смесь знаний и социальных обычаев. Это часто приводило к тому культурному развитию, о которых современный человек знает сегодня благодаря историкам и археологам, сделавшим записи о своих находках, связанных с одной из самых интереснейших цивилизаций.
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