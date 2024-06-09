Неразлучные братья, благодаря которым появился термин "сиамские близнецы"

Сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры.
Термин "сиамские близнецы" появился благодаря двум братьям, Чангу и Энгу, которые родились в Сиаме, однако были известны далеко за пределами родины. Большая часть их жизни была на удивление спокойной - братья разбогатели, обзавелись собственным домом, женились и обзавелись немаленьким потомством - у братьев в общей сложности был 21 ребенок.
Сросшиеся в районе грудной клетки братья.
Чанг и Энг Банкеры (Chang и Eng Bunker) родились 11 мая 1811 года в рыбацкой деревне недалеко от Бангкока в королевстве Сиам (сегодня Тайланд). Несмотря на то, что мальчики были соединены телами в районе груди, у них была долгая и относительно нормальная жизнь. Шотландский предприниматель Роберт Хантер обнаружил братьев, когда им было 18 лет. Он попросил их родителей забрать парней с собой и дать им работу в цирке, гастролирующем по всему миру.
Братья Чанг и Энг во времена выступлений в цирковом шоу.
Когда контракт с Хантером подошел к концу, братья Банкеры сами организовали цирковое шоу, продолжая выступать перед публикой. В какой-то момент им наскучило разъезжать по разным странам и им захотелось осесть и жить более спокойной жизнью. Когда они гастролировали по Соединенным Штатам, Банкеры купили участок земли в Северной Каролине. На тот момент в штате процветало рабство, но близнецов сочли достаточно белокожими, чтобы стать гражданами Америки.
Чанг и Энг, рекламная литография, 1836 г.
Более того, братья сами стали рабовладельцами, они купили десять рабов, которые работали на их плантациях. В какой-то момент близнецы встретили своих будущих жен - Сару-Энн и Аделаиду Эйтс. Отец девушек не сразу согласился благословить своих дочерей на этот брак, но в конце концов, 13 апреля 1843 года, когда близнецам было 32 года, состоялась двойная свадьба, и баптистский пастор обвенчал обе пары в доме к Эйтсов. Эта свадьба стала по-настоящему скандальной, многие считали этот брак "от дьявола".
Братья Банкеры с детьми.
Обе пары спали в одной огромной кровати и так или иначе, это совершенно не помешало им оставить наследников. У Чанга родилось 10 детей, у его брата Энга — 11. Трудно сказать, насколько они были счастливы. Так или иначе, со временем отношения жен братьев стали портиться и они старались проводить друг с другом как можно меньше времени. Одна из жен даже переехала в другой дом, так что Чанг и Энг стали проводить попеременно время то с одной, то с другой из сестер. Во время Гражданской войны братья были на стороне Конфедерации, и в итоге утратили почти все свое состояние, так что им пришлось снова вернуться к выступлениям в цирке. Однако такой популярности, какая у них была прежде, уже не было.
Чанг и Энг Банкеры.
Когда братьям исполнилось 57 лет, они решили перебраться в Британию со своими выступлениями, однако путешествие было не только убыточным (британская публика была достаточно враждебно настроена против "шоу уродцев"), но и трагичным - с Чангом случился инсульт, и его парализовало с той стороны, с которой он был соединен с братом. Двигаться, как раньше, Чанг уже не мог, и Энгу приходилось постоянно его поддерживать и помогать ему. Чанг стал много пить, это вызывало постоянные споры с братом. Ссоры были настолько сильными, что они решились на хирургическую операцию по разделению.
Чанг и Энг женились на сестрах Эйтс.
Братья вернулись в Америку и стали искать доктора, который бы решился на такую операцию. Однако медицина того времени не позволяла проделать подобную операцию без угрозы для жизни обоих пациентов, и в то время, как один врач за другим отказывали Банкерам, женам все же удалось уговорить своих мужей отказаться от этой рискованной затеи.
Семейный портрет Чанга, Энга, их жен и 18 из 21 детей, а также Грейс Гейтс, одна из 33 рабов на плантации Банкеров. 1860-е.
В январе 1874 года, когда близнецам было 62 года, Чанг заболел бронхитом, который развился в пневмонию. Он умер ночью, когда оба брата спали. Энг проснулся и в ужасе понял, что его брат умер. Он стал звать на помощь, просил срочно позвонить врачам, чтобы они "отсоединили" его умершего брата. Однако врачи не успели. Через три часа после смерти Чанга, Энг также умер. Энга не поразила пневмония, и врачи констатировали сердечный удар.
На сегодня у Чанга и Энга насчитывается более полутора тысяч потомков.
Чанг и Энг в возрасте.
Сиамские близнецы со своими детьми.
Близнецы из Сиама.
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