Что делать, если завелись грызуны

Нашествие грызунов на территорию дачного участка, безусловно, приводит к ряду негативных последствий, таких как порча посевных культур и урожая, разрушение имущества и инфраструктуры, поскольку крысы и мыши могут перегрызть провода, изоляцию и древесину, нанося колоссальный ущерб.







Грызуны также распространяют заболевания, такие как хантавирус, чума и сальмонеллез, представляющие опасность для человека.

Первые признаки того, что у вас завелись грызуну

Виды грызунов

1. Домовые мышки

2. Мышки-полёвки

3. Землеройки

4. Крысы

Как предотвратить появление вредителей

Несколько способов и средств борьбы с вредоносными грызунами

1. Применяйте яд

2. Ульразвук

3. Мышеловки

4. Кот-мышелов

5. Используйте народные средства

Кроме того, они имеют тенденцию быстрого размножения, являющуюся проблемой номер один в борьбе с ними. Поэтому, дабы избежать плачевной ситуации, рассказываем о том, как раз и навсегда избавиться от нежелательных гостей.Писк и шуршание по ночам — первые признаки того, что в доме или на участке завелись грызуны.Есть несколько признаков, которые могут указывать на появление грызунов в доме. К ним относятся:* Грызуны часто оставляют после себя помёт, который обычно бывает мелким, черным и имеет форму гранул.* Мыши и крысы частенько грызут дерево, обои, провода, рассаду и сельхозкультуры, поэтому ищите следы жевания предметов.* Грызуны активны ночью, поэтому вы можете услышать звуки царапания, писк, шуршание или грызения, исходящие от стен, потолка или с улицы.* Мыши и крысы могут оставлять после себя сильный мускусный запах, который служит сигналом того, что на вашей территории завелись грызуны.* Также стоит обратить внимание на наличие нор и дырок как в доме и пристройке, так и на садово-огородном участке.Домовая мышь.Домашние мыши — распространённый вредитель, проникающий в дома и причиняющий ущерб. Это мелкие серовато-коричневые грызуны, которые могут пролезать в небольшие отверстия и быстро размножаться, что затрудняет борьбу с инвазиями. Домашние мыши причиняют вред, прогрызая провода, изоляцию и другие предметы домашнего обихода, а также распространяют болезни через свой помёт и мочу. Кроме того, эти грызуны могут загрязнять продукты питания и источники воды, вызывая болезни пищевого происхождения.Мышь-полёвка.Полевые мыши – не менее популярный и распространённый вид грызунов. Они коричневого или серого цвета, у них маленькие уши и глаза, а также длинный твёрдый хвост. Мыши-полёвки причиняют вред, не только прогрызая провода, изоляцию и другие предметы, а и уничтожая урожай и продовольственные запасы.Землеройка, как и мыши может нанести существенный вред.Землеройки — это мелкие насекомоядные млекопитающие, обычно достигающие от четырёх до десяти сантиметров в длину, с длинной мордой и заострённым хвостом. Они известны своим ненасытным аппетитом, поскольку питаются в основном насекомыми и другими мелкими беспозвоночными, а также в самом крайнем случае овощами и разнообразными сельхозкультурами. Землеройки наносят ущерб домам или другим сооружениям, прогрызая провода, изоляцию или другие материалы в поисках пищи или мест для гнездования.С крысами также стоит вести отчаянную борьбу.Крысы — это крупные грызуны, которые наносят весьма значительный ущерб домам, имуществу, продовольственным запасам и дачным насаждениям. У них сильное, коренастое тело, заострённая морда и безволосый хвост. Как и другие грызуны, крысы могут причинять значительный вред. Кроме того, известно, что они распространяют весьма опасные для человека заболевания, такие как сальмонеллез, хантавирус и лептоспироз.От грызунов лучше всего избавляться на ранних стадиях.Чтобы предотвратить появление грызунов, необходимо убедиться в том, нет ли трещин или отверстий в фундаменте, стенах и окнах вашего дома. И если есть, то необходимо заделать их надлежащим образом. Также необходимо поддерживать чистоту в своём доме и на дачном участке. Регулярно выбрасывайте мусор и объедки, храните продукты в герметичных контейнерах, защищённых от грызунов, чтобы они не могли пробраться до продуктов питания. Для подстраховки используйте репелленты на натуральной основе (мята перечная) или нашатырный спирт, всё это поможет отпугнуть вредителей.К сожалению, иногда без яда не обойтись.Применение яда в борьбе с вредителями, как правило, не самый гуманный способ, но иногда он просто необходим. Поэтому рекомендуется использовать только те средства, которые непосредственно предназначены для мелких и крупных грызунов. Важно помнить, что любое ядовитое средство в большинстве случаев может представлять угрозу как для птиц, животных, человека, так и для экосистемы. Прежде чем использовать яд, внимательно изучите инструкцию и убедитесь, что соблюдены все меры безопасности. Существует несколько эффективных средств, которые обычно применяются в борьбе с нашествием грызунов:1. Родентицидные приманки — это предварительно упакованные блоки, в которых содержится яд, предназначенный для мелких и крупных вредителей.2. Антикоагулянты разжижают кровь грызунов, что в конечном итоге приводит к их гибели.3. Фосфид цинка — это контактный яд, который выделяет газы в желудке грызунов, что приводит к их гибели.Ультразвуковые приборы также помогают избавиться от грызунов.Приборы с ультразвуком – это устройства, издающие высокочастотные звуки, которые абсолютно безопасны для людей, но при этом хорошо слышимые вредителями (а также многими другими животными, поэтому с подобного рода штукенцией нужно быть максимально осторожным). Цель таких устройств — нарушить поведение грызунов и отпугнуть их с территории. Стоит обратить внимание на то, что эффективность этих устройств варьируется не только от вида вредителей, а и от внешней среды и многих других факторов.Также можно подобрать подходящую мышеловку.Мышеловки — распространённое устройство, используемое для отлова и уничтожения различного рода грызунов. Они бывают разных стилей и конструкций, включая традиционные защёлкивающиеся ловушки, клеевые приманки, а также для ловли на живца и электронные. Мышеловки заманивают грызунов в ловушку с помощью приманки, такой как еда. Когда грызун активирует ловушку, он либо будет пойман и убит (в случае защёлкивающейся ловушки), либо прилипнет к клейкой поверхности (в случае клеевой).Кошка-мышелов.Ещё один эффективный способ избавиться от надоедливых грызунов – кот-мышелов. Мышеловы — это хорошо обученные кошки, которые привыкли охотиться и убивать различного рода вредителей. Этот вид известен своими охотничьими навыками и быстрыми рефлексами, поэтому мышеловов часто используют в таких местах, как склады, фермы, сады и огороды для борьбы с нашествиями грызунов.Лишними в арсенале не будут и народные средства.* Использование эфирных масел, таких как мята перечная, корица или гвоздика, может отпугнуть грызунов из-за их сильного запаха.* Измельчение чеснока и размещение его в местах, где обитают грызуны, может отпугнуть их.* Аэрозоль с мятой и острым перцем (смешать в равных частях воду с измельчённым острым перцем и эфирным мятным маслом) — весьма неплохое средство, отпугивающее мышек и не только.*Также можно посыпать порошком борной кислоты все те ямки и норы, а также места, в которые проникли грызуны.*Аммиак обладает сильным запахом, который отпугивает грызунов. Считается, что если поставить ёмкости с аммиаком в местах, где они часто бывают, это отпугнёт их.* Разбитую яичную скорлупу можно класть рядом с местами проникновения в качестве естественного репеллента.