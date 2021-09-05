Вещи на кухне, которыми вы пользуетесь неправильно

Даже самой привычной кухонной утвари можно найти неправильное применение. Рассказываем о нюансах, на которые раньше вы могли не обращать внимание.





Сложно недооценить значение кухни в жизни каждого человека, ведь в этой части дома мы проводим достаточно большое количество нашего времени. Готовим, встречаемся с гостями, обсуждаем с семьей прошедший день. Одновременно с этим с каждым годом кухонная утварь становится все разнообразнее, мы используем новые технологии и уже не можем представить себе жизнь без такой полезной вещи, как, например, посудомоечная машина. Кухонная суета стала для нас такой обыденной, что мы не задаемся вопросом: правильно ли используем тот или иной предмет? Как оказалось, даже самые обычные бытовые приспособления мы эксплуатируем не всегда правильно.



Блендер

Холодильник

Пресс для чеснока

Посудомоечная машина

Миксер с подставкой

Ручки кастрюли

Овощечистка

Ложка для спагетти

Деревянная разделочная доска

Измельчитель пищевых отходов

Блендер — один из основных помощников на кухне, благодаря которому вы легко можете приготовить крем-супы, соусы, смузи. Перед тем, как в следующий раз поместить в него ингредиенты, вспомните, что существует специальная последовательность, которую стоит придерживаться. Начинайте с жидкостей, потом переходите к небольшим ингредиентам, объемные продукты кладите сверху, а в конце добавляйте самые тяжелые (например, лед или овощные стебли).Большинство людей используют полки на дверце холодильника для хранения бутылок с молоком, кефира или йогуртов. На самом же деле, так делать не стоит: эти полки — одни из самых теплых частей холодильника. Лучше оставить их под приправы, соусы, воду, газировку или соки, которые устойчивы к хранению и не требуют более сильного охлаждения. Существует и еще один нюанс: все мы любим закупать продукты впрок, чтобы нужные ингредиенты всегда были под рукой. Но все же правильнее не заполнять холодильник «под завязку». Если воздух не будет свободно циркулировать, то процесс охлаждения будет нарушен, что может быть чревато испорченными продуктами.Пресс для чеснока — очень удобная кухонная утварь. Возможно, вы будете удивлены, что перед тем, как положить чеснок в пресс, его не нужно очищать от шелухи. Просто положите чеснок и надавите на пресс, чешуя останется внутри него, и только нужная внутренняя часть будет выдавлена через небольшие отверстия.Некоторые думают, что, заполняя посудомоечную машину, нужно пользоваться правилом тетриса: чем больше посуды компактно сложено — тем лучше. Но, к сожалению, такой способ расстановки не всегда сыграет на руку. Раскладывать посуд следует, исходя из технических возможностей машинки. В середине — самый сильный напор воды. Туда следует ставить блюда с пятнами от помидоров, картошки или продуктов, содержащих большое количество углеводов. А средство для мытья посуды обильнее распределяется по краям, поэтому там следует разместить посуду с пятнами от белковых продуктов (мясо, яйца, сыр).Если вы пользуетесь миксером с подставкой, то не забывайте, что вы сами можете регулировать высоту закрепленного венчика. Более того, это не только можно, но и нужно контролировать: венчик должен располагаться на расстоянии нескольких миллиметров от миски. Расположите чуть выше — ингредиенты не будут перемешены равномерно, чуть ниже — поцарапаете посуду.В каждой стандартной кастрюле есть отверстие в ручках. Они существуют не только для того, чтобы посуду было легче снимать с плиты. Их предназначение — подставка для кулинарной ложки для перемешивания. В следующий раз, когда вы будете готовить, вместо того, чтобы положить лопатку на тарелку или специальную подставку, вертикально вставьте ее в отверстие ручки.При чистке картошки и других овощей существует одно правило: чистить нужно от себя, а не по направлению к себе. И дело не только в том, что так безопаснее, в результате продукт будет более аккуратным и чистым. Но и это не все: овощечистку можно использовать не только для картофеля и моркови. С ее помощью можно запросто получить шоколадную стружку, тертый пармезан для добавления в блюдо или даже кусочек репчатого лука. Также овощечисткой можно вырезать «бочка» у помидоров и перцев.Не думайте, что дырочка в середине ложки для спагетти — приспособление только для слива воды. Помимо этой удобной функции, ее изначальное предназначение — отмеривание порций. Фетучини, лингвини, капеллини, с помощью этого небольшого круга вы можете быть уверены в точности и порционности.Многие отдают предпочтение деревянной, а не пластиковой доске. Но не каждый знает, как правильно ее мыть после использования. Влага и тепло могут деформировать деревянный предмет, поэтому такие доски нельзя мыть под краном с горячей водой или в посудомоечной машине. Отличный способ отчистить доску — использовать половинку лимона и соль. Соль расщепит грязь, а лимон продезинфицирует поверхность. После этой процедуры достаточно протереть доску чистым полотенцем и не забывать время от времени обрабатывать доску специальным средством.Чаще всего мы моем грязную посуду горячей водой: так у нас больше шансов поскорее избавиться от жирных пятен. Но если в вашей раковине встроен измельчитель пищевых отходов, не забывайте, что высокие температуры могут нанести вред этому кухонному приспособлению. При попадании горячей воды продукты тают и превращаются в «кашу». Опасность заключается в том, что эта появившаяся густая смесь начнет стекать по трубе и прилипать к стенкам. Из-за этого происходят засоры, которые могут повредить трубы. Поэтому после того, как вы отправили отходы в измельчитель, сделайте напор воды холодным, это будет не столь хорошо для жирной посуды, но ваши трубы останутся в сохранности.