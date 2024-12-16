20 шокирующих фактов об Индии, о которых вы не знали ранее

20 удивительных фактов об Индии, о которых вы не знали ранее

20. Это самая большая демократическая страна в мире

Это самая большая демократическая страна в мире

19. В Индии 6 времен года

В Индии 6 времен года

18. Национальная валюта

Национальная валюта

17. Более 25% населения Индии безграмотное

Более 25% населения Индии безграмотное

16. Индия разрастается

Индия разрастается

15. Индия когда-то была островом

Индия когда-то была островом

14. В Индии более 1000 языков

В Индии более 1000 языков

13. В Индии высокий уровень смерти

В Индии высокий уровень смерти

12. В Индии процветает киноиндустрия

В Индии процветает киноиндустрия

11. Индия бьет рекорды

Индия бьет рекорды

Индия бьет рекорды

10. Город Мумбаи

Город Мумбаи

9. В Индии самое большое количество вегетарианцев

В Индии самое большое количество вегетарианцев

8. 53% домов без водопроводов и канализации

Один мобильный на семью

7. За приданое в Индии каждый час убивают одну девушку

За приданое в Индии каждый час убивают одну девушку

6. 70% мирового рынка специй принадлежит Индии

70% мирового рынка специй принадлежит Индии

5. Рабство в Индии

Рабство в Индии

4. В Индии высокий процент бедности

В Индии высокий процент бедности

3. Женщины в Индии

Женщины в Индии

2. В Индии празднуют день смерти

В Индии празднуют день смерти

1. Молочный коктейль с марихуаной

Молочный коктейль с марихуаной