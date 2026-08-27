Как Tether блокирует ваш USDT

Компания Tether может заморозить любой кошелек с USDT в любой момент. На это у нее уходит от 90 секунд до двух часов. И вы не узнаете об этом, пока не попытаетесь перевести свои средства.



Звучит как паранойя? Это реальность, в которой живут держатели крупнейшего стейблкоина с капитализацией около $183 миллиардов.

«Большая красная кнопка», о которой молчат

Гонка со временем

Почему под блокировку попадают обычные пользователи

Цифры, которые нельзя игнорировать

Как успеть вывести свои USDT

Цена промедления

Переходите в Телеграм-бот @CryptozistBot

Ликвидация в DeFi-протоколах: как не потерять залог и спасти свой кредит с помощью бесплатного бота