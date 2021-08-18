Кто такая «русская Барби» и почему у нее нет друзей

Татьяна Тузова со своей коллекцией Барби.

Татьяна Тузова и Родриго Альвес, сделавшего многочисленные операции, чтобы быть похожим на куклу Кена.

Татьяна Тузова в барби-антураже.

Дом Татьяны выглядит, как кукольный домик.

Татьяна ведет детские праздники.

Татьяна никогда не выходит из своего образа.

Фотосессия Татьяны.

Русская Барби вместе с детьми.

Татьяна выстраивает свою работу вокруг своего яркого имиджа.

Татьяна Тузова.

Татьяна признается, что вся ее повседневная одежда розового цвета.

Сейчас девушка ведет свой YouTube-канал и свой Instagram.

Барбимобиль.

Татьяна признается, что у нее не хватает времени на дружбу.

Русская Барби.

Татьяна с наградами.

Русская Барби - Татьяна Тузова.