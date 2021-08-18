Кто такая «русская Барби» и почему у нее нет друзей

Феномен популярности куклы Барби можно объяснить желанием девочек иметь идеальную (с точки зрения общественности) внешность и желанием идентифицировать себя с такой красоткой. Однако одно дело ребенок, и совсем другое — взрослая женщина. Мы уже не раз писали о девушках, которые в своем стремлении стать живой копией знаменитой куклы, ни перед чем не останавливаются. В России также есть такая «живая Барби», и ее зовут Татьяна Тузова.
Татьяна Тузова со своей коллекцией Барби.
Татьяна Тузова и Родриго Альвес, сделавшего многочисленные операции, чтобы быть похожим на куклу Кена.
Татьяна живет в Москве, ей 32 года, и по ее признаниям, у нее не хватает времени на друзей и обычную жизнь, которую ведут ее сверстники. Татьяна полностью погружена в свою работу и поддержание своего имиджа. Как говорит сама Таня, ее это «одиночество» не смущает — ей нравится ее собственный мир.
Татьяна Тузова в барби-антураже.
Дом Татьяны выглядит, как кукольный домик.
В мире Татьяны Тузовой, как несложно догадаться, очень много кукольно-оформленных вещей и розового цвета. Все — одежда, обувь, аксессуары, мебель, и даже автомобиль Тани выполнены в стилистике куклы Барби. Дом Татьяны также напоминает тот самый известный кукольный домик с розовыми стенами и розовой мебелью, в котором нашлось место не только для розовогривого игрушечного единорога, но и для весьма внушительной коллекции настоящих кукол Барби и различных аксессуаров к ним.
Татьяна ведет детские праздники.
Татьяна никогда не выходит из своего образа.
На сегодняшний момент в коллекции Татьяны 1520 кукол общей стоимостью около 157 000 долларов. Так чем же занимается Татьяна? По большому счету, ее главной задачей является выстраивание своих заработков вокруг своего яркого имиджа. На странице в Инстаграм Таня написала о себе: «Обладатель премий MusicBOX, Звуковая Дорожка, Лучший дизайнер, Европейской премии Лучшая pop-певица, Мисс Звезда России, Miss Intercontinental Russia».
Фотосессия Татьяны.
Русская Барби вместе с детьми.
Таню действительно приглашают и на сцену как певицу и как модель на показах мод, она участвует в телепередачах, и ведет детские праздники. Сейчас она также ведет собсвенную страницу на YouTube и Instagram. «Я работаю, записываю песни, хожу на выступления, получаю награды, разрабатываю одежду для детей и взрослых девочек, делаю профессиональные фотосъемки», — рассказывает о себе Татьяна. И надо понимать, что что бы она ни делала, это всегда происходит в имидже Барби и стиле Барби. «Вся моя повседневная одежда розового цвета. Я не устаю от него, у него много оттенков».
Татьяна выстраивает свою работу вокруг своего яркого имиджа.
Татьяна Тузова.
Как и все другие «живые Барби», Татьяна также обратилась к пластическому хирургу, чтобы скорректировать свою внешность. После рождения своего сына (ему сейчас 11 лет) она увеличила грудь, так как по ее словам беременность сказалась на ее внешнем виде не лучшим образом. Впрочем, своего пятого (нынешнего) мужа, имя которого Таня отказывается называть, она тоже встретила в больнице — он работает врачом. Именно он подарил девушке розовый кабриолет с фотографией Татьяны на дверях.
Татьяна признается, что вся ее повседневная одежда розового цвета.
Сейчас девушка ведет свой YouTube-канал и свой Instagram.
«Барби — это не моя работа. Это моя жизнь. И когда другие люди говорят мне в интернете гадости, я им отвечаю, что я не курю, не пью и не ругаюсь матом. Я пропагандирую детям здоровый образ жизни». При этом Татьяна печалится, что людям по большей части не интересно слушать о тех добрых делах, которые она сделала — их гораздо больше интересует, как часто она выходит замуж, какого цвета у нее нижнее белье и что именно с ней сделал пластический хирург. «Но для меня важно сохранить свою индивидуальность. Все кругом одинаковые. А меня скопировать трудно. Я работала над своим стилем много лет и инвестировала в него много денег».
Барбимобиль.
Татьяна признается, что у нее не хватает времени на дружбу.
Русская Барби.
Татьяна с наградами.
Русская Барби - Татьяна Тузова.
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