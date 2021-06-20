9 бытовых приборов из СССР, которым найдется место в современном доме

1. Электрическая вафельница

Работает также хорошо, как и тридцать лет назад. /Фото: irecommend.ru

2. Кипятильник

Долговечный и все такой же эффективный, как раньше. /Фото: otzovik.com

3. Кофеварка

И дизайн, и функциональность не отличным от современных аналогов. /Фото: olla.kiev.ua

4. Механическая мясорубка

Сделанная на века. /Фото: decor-retro.ru

5. Пельменница

Простейшая в использовании, но практически незаменимая. /Фото: mega1000.ru

6. Орешница

Отличная форма для сладких десертов. /Фото: festima.ru

7. Электрическая печь

«Чудо» советской техники для кухни сослужит службу и сегодня. /Фото: ochg.ru

8. Пресс для чеснока

Все еще незаменимая на кухне вещь. /Фото: fishki.net

Безотказный гаджет для запечатления памятных моментов. /Фото: wikipedia.org