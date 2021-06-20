9 бытовых приборов из СССР, которым найдется место в современном доме

Испокон веков хозяйки использовали вспомогательные приборы, которые облегчают их труд, и кухня в этой практике стоит едва ли не на первом месте. В советский период мы обзавелись огромным количеством гаджетов, призванных сделать определенную работу вместо нас. И хотя эпоха СССР ушла в историю, это совсем не значит, что и вся техника этого времени должна кануть в Лету, ведь она нередко делалась «на века». Вашему вниманию «девятка» советских бытовых приборов, которым все еще найдется достойное место на кухне.
1. Электрическая вафельница
Работает также хорошо, как и тридцать лет назад. /Фото: irecommend.ru
Самой популярной вафельницей в СССР считалась «Лакомка» — детище литовского завода «Спалис» («Октябрь»). Она даже сегодня работает качественнее современных аналогов, а ремонта требует крайне редко. Более того, «Лакомка» имеет съемную платформу для выпекания вафель, на которой модно, к примеру, жарить рыбу.
2. Кипятильник
Долговечный и все такой же эффективный, как раньше. /Фото: otzovik.com
Трудно в это поверить, но одному из самых известных советских приборов уже 96 лет. Кипятильник был изобретен в 1924 году немецким инженером Теодор Штибель, а меньше чем через десятилетие приобрел огромную популярность в СССР. Небольшой по размерам и легкий в использовании, он и сегодня частенько отправляется с владельцами на дачу или в поездки, чтобы помочь приготовить чай или кофе буквально за минуту.
3. Кофеварка
И дизайн, и функциональность не отличным от современных аналогов. /Фото: olla.kiev.ua
Кофеварки гейзерного типа были одними из самых продаваемых в СССР. Принцип работы этого прибора прост: кипяток под давлением пара проходит через специальный отсек, где находится кофе. Удивительно, но ни механизм действия, ни дизайн за почти шестьдесят лет существования, по сути, не изменился. А это значит, что те, кто хранит дома советскую кофеварку, только выигрывают, ведь им покупать еще один гаджет попросту не нужно.
4. Механическая мясорубка
Сделанная на века. /Фото: decor-retro.ru
Сложно представить более универсальный гаджет на кухне советской хозяйки, чем механическая мясорубка. Во-первых, она годится для приготовления огромного количества блюд - от фарша для котлет и макарон до соков и детских пюре. Во-вторых, добротно сделанная, она имела зачастую только одной слабое место - лезвия, которые периодически следовало точить. И в-третьих, основным материалом для изготовления мясорубки служил чугун, который по уровню экологической безопасности даст фору многим современным аналогам. Именно поэтому ее можно и сегодня смело держать на кухне, ведь она точно не подведет.
5. Пельменница
Простейшая в использовании, но практически незаменимая. /Фото: mega1000.ru
Сегодня пельмени любят так же, как и полвека назад. Именно поэтому во многих домах все еще можно найти старую советскую пельменницу. Удивительно простая в конструкции и легкая в эксплуатации, она вот уже не одно десятилетие помогает хозяйкам за несколько минут приготовить до полусотни пельменей. И сносу ей при этом нет.
6. Орешница
Отличная форма для сладких десертов. /Фото: festima.ru
Кроме домашних вафель советские детишки обожали десерт в виде сладких орешков со сгущенкой внутри. А в их приготовлении мамочкам помогали орешницы, представляющие собой две формы, соединенные между собой. Механизм их работы схож с тем, какой используется вафельницами для газовых плит. Причем их аналогов в современном ассортименте бытовой техники практически не найти.
7. Электрическая печь
«Чудо» советской техники для кухни сослужит службу и сегодня. /Фото: ochg.ru
Эта электрическая печка представляет собой глубокую сковороду с нагревательным элементом, вмонтированным в крышку. Диапазон ее функций приличный: она способна потушить мясо и овощи, запечь рыбу и даже справиться с вывеской. Причем приготовление не требует использования масла, а сами продукты не пригорают. Поэтому она придется по вкусу и приверженцам традиционной кухни, и последователям практики здорового питания.
8. Пресс для чеснока
Все еще незаменимая на кухне вещь. /Фото: fishki.net
Конечно, этот прибор можно и сегодня найти в магазине. Вот только советские прессы для чеснока на практике оказываются гораздо функциональнее современных аналогов. Ведь этот гаджет, произведенный в СССР, не только давит горькие зубчики, но также, при наличии специальных элементов в конструкции, способен колоть орехи и даже выбирать косточки из вишни. Сегодня же для всех этих процессов делают разные приборы, что явно не добавляет свободного места на кухне.
9. Фотоаппарат «Зенит»
Безотказный гаджет для запечатления памятных моментов. /Фото: wikipedia.org
Не кухонным приборами едиными могла похвастаться советская семья. Зеркальный фотоаппарат «Зенит» и сегодня считается одним из самых качественно сделанных и долговечных гаджетов из СССР. Производили его ещё в пятидесятых, и тогда он был дефицитом. Но его популярность достигла таких высот, что фотолюбители гонятся за ним и сегодня, мечтая получить заветную камеру. Более того, в 2019 году был анонсирован запуск обновленной версии фотоаппарата - «Зенит М», поэтому владельцам оригинального гаджета повезло вдвойне, ведь они остаются в тренде на возвращение аналоговой фотографии, а тратиться им не придется.
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