Зонтик с колокольчиками и концерт на флейте: Как индейцы Северной Америки флиртовали с девушками

Зонтик с колокольчиками и концерт на флейте: Как у индейцев Северной Америки флиртовали с девушками. Кадр из фильма *Дочь Зари*

В двенадцать-четырнадцать лет девочка становилась девушкой, и за ней начинали ухаживать парни.

В жизни индейцев танцы занимали большое место, чаще всего как часть обрядов. Но иногда танцевали просто на праздник.

Одеяло у коренных народов Америки использовалось не только для постели.

Юноши и девушки не разговаривали у многих индейцев.

Индейцы, совсем как японцы эпохи Хэйан, полагались в деле соблазнения на звуки флейты.

Только воины имели право думать о женитьбе и заигрывать с женщинами.

Флейта была важным инструментом для индейцев.

Ни влюблённые, ни муж и жена не могли прилюдно показывать свою нежность друг другу.

Пожилые пары складывались проще, чем молодые.

Девочки у разных коренных народов Америки традиционно участвовали в большом количестве обрядов.