7 бабушкиных советов, которые облегчат жизнь во время уборки

Уборка – то, без чего не обойтись в повседневной жизни. Хочешь не хочешь, а протереть пыль, вымыть пол и подмести хотя бы пару раз в неделю всё-таки придётся. Но что если разбился стакан, а на раковине постоянно остаются разводы, сколько бы не драил её, да и жирные пятна откуда-то появились на ковре – справиться с этим и многим другим помогут проверенные временем лайфхаки, благодаря которым даже новичок справится с любыми бытовыми трудностями.
1. Разводы на раковине
Избавляемся от разводов. \ Фото: bondcleaningnewcastle.com.au.
Чтобы удалить разводы с крана, мойки или душевой кабины, достаточно приготовить уксусно-содовый раствор в соотношении 1:1. Размещайте ложку соды с ложкой уксуса. Получившуюся смесь нанесите на губку и равномерно распределите по загрязнённым местам, оставив на полчаса-час (не забывайте использовать перчатки). После аккуратно смойте тёплой водой и протрите сухой тряпочкой из микрофибры.
2. Отбеливание одежды
Отбеливаем вещи. \ Фото: leanipedia.com.
При неправильном уходе или некачественных порошках белые вещи теряют свой первозданный цвет, становясь серыми, блёклыми или же в оттенках слоновой кости. Да и от дезодоранта иногда остаются жёлтые пятна и разводы под подмышками. Чтобы сохранить вещь в опрятном виде, используйте пищевую соду, если под рукой не оказалось отбеливателя. Просто добавьте чашку пищевой соды к порошку, выберете необходимый режим стирки и не забудьте про двойное полоскание.
3. Жирные пятна
Избавляемся от жирных пятен. \ Фото: certifiedcleancare.com.
Чтобы удалить жирные пятна с ковра или любой другой тканевой поверхности, можно начать со смешивания равных частей воды и жидкости для мытья посуды. Используйте губку или щётку для чистки, чтобы нанести раствор на пятно мягкими круговыми движениями. Оставьте смесь на полчаса, затем с помощью щётки сотрите пятно, при необходимости ополаскивая тёплой водой. Для более стойких пятен мыло для мытья посуды можно заменить пищевой содой или уксусом. После чистки следует промыть ковёр тёплой водой и протереть полотенцем, чтобы предотвратить образование плесени и других бактерий, а после пропылесосить.
4. Чистка от шерсти и пыли
Чистим поверхности от шерсти и пыли. \ Фото: dogconspiracy.com.
Чтобы очистить текстильные изделия, такие как обивка мебели, от пыли и шерсти, можно пропылесосить их или пройтись специальным валиком, чтобы удалить основную часть пыли и мусора. Затем, чтобы удалить оставшуюся пыль и шерсть, прилипшие к текстилю, можно использовать влажную ткань и мягкое моющее средство. Аккуратно промокните поверхность обивки, избегая чрезмерного промокания ткани. После пройдитесь сухим чистым полотенцем для предотвращения образования плесени или бактерий. Также можно использовать широкий скотч, который за считанные секунды поможет избавиться от видимых шерстинок.
5. Разбитое стекло
Правильно и аккуратно убираем осколки с пола. \ Фото: cf.ltkcdn.net.
Чтобы убрать осколки с пола, можно начать с подметания, а затем пропылесосить. После следует взять кусок ржаного хлеба и пройтись им аккуратно по полу, поскольку он словно магнит, притянет и соберёт мельчайшие осколки. Затем промойте пол с моющим средством и вытрите его насухо.
6. Бытовые пятна
Выводим пятна. \ Фото: cf.ltkcdn.net.
Чтобы избавиться от бытовых пятен, таких как сок, кофе, вино, губная помада и тональный крем, стоит придерживаться парочки действенных советов.
Чтобы удалить пятна от сока, можно для начала промокнуть загрязнённый участок бумажным полотенцем или тканью, чтобы впиталось как можно больше жидкости. Затем стоит смешать одну столовую ложку стирального порошка (также можно использовать средство для мытья посуды) с двумя стаканами тёплой воды. Используйте чистую губку или тряпку, чтобы нанести водный раствор моющего средства на пятно, и оставьте его на несколько минут. Промойте участок водой, затем при необходимости повторите процедуру до полного удаления пятна. Для более стойких пятен можно добавить небольшое количество уксуса в водный раствор моющего средства.
Чтобы удалить пятно от губной помады, можно использовать пятновыводитель, или приготовить пасту из пищевой соды и воды, нанеся её на пятно. Оставьте смесь на несколько минут, а затем смойте тёплой водой и пройдитесь сухой чистой тряпкой.
Есть ещё один способ, который поможет избавиться от пятна, составленного губной помадой – жидкость для снятия лака на основе ацетона. Смочите ватный диск и протрите пятно, затем нанесите немного разбавленного водой средства для мытья посуды. Хорошенько прополосните вещь и высушите на балконе. Этот же способ поможет избавиться и от тонального крема на одежде.
Чтобы удалить винное пятно с одежды, для начала промокните как можно больше жидкости бумажным полотенцем или тряпкой. Затем смешайте пищевую соду и воду, или используйте пятновыводитель. Нанесите раствор или пасту на пятно, оставьте на десять-пятнадцать минут, максимум на полчаса, затем смойте тёплой водой. Для более стойких пятен можно повторить процесс, оставив пасту дольше и добавив небольшое количество уксуса. Наконец, испачканную одежду можно постирать в стиральной машине, чтобы удалить все оставшиеся следы. Если пятно свежее и не успело сильно впитаться в ткань, то его можно хорошенько промыть тёплой водой. Также рекомендуют промокнуть пятно трёхпроцентной перекисью.
7. Микроволновка
Чистим микроволновку. \ Фото: rd.com.
Чтобы почистить микроволновую печь, начните с удаления остатков пищи, которые могут находиться внутри. Затем смешайте раствор пищевой соды и воды в миске и поставьте её в микроволновку. Разогрейте раствор в течение нескольких минут и дайте ему немного настояться, чтобы избавиться от стойких пятен и запаха. Затем с помощью губки или тряпки протрите внутреннюю поверхность микроволновой печи, не забывая вытирать все пятна или липкие участки. Наконец, промойте внутреннюю поверхность микроволновой печи чистой влажной тканью, чтобы удалить пищевую соду.
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