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Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Фотограф Джей Вайнстайн путешествует по миру и делает портреты незнакомцев, а потом просит их улыбнуться и делает еще один портрет. Впечатление от человека кардинально меняется — автор фотопроекта хочет обратить внимание на то, как улыбка влияет на восприятие. Если сравнить портреты до и после улыбки, разница впечатляет. Вот что сам фотограф рассказывает о своей работе в Facebook:

«Декабрь 2013 года. Я был в фотопутешествии в Биканере, в песках Раджастхана в Индии. Возле полной людей железнодорожной станции я увидел мужчину, которого хотел сфотографировать. Я засомневался. Его взгляд и каменное, суровое выражение лица напугали меня. Именно момент сомнения всегда убивает удачный кадр! В итоге я обошел его стороной и снимал другие объекты, пока не услышал его веселый голос: “Сфотографируй и меня тоже!”».

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

«Я настроил объектив, палец был готов нажать на спуск. “Улыбнитесь”, — попросил я. И он преобразился. Его лицо излучало тепло, его глаза искрились настроением, которое я поначалу совершенно не заметил. Даже его поза была более расслабленной. И тогда я понял, каким будет мой следующий проект. Так родился So I asked them to smile (“И тогда я попросил их улыбнуться”). Я хотел запечатлеть силу человеческой улыбки на лицах незнакомцев.

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

В течение следующих дней, месяцев и лет я просил случайных людей в моих фотопоездках (в основном на улицах Индии) позировать без улыбки и с улыбкой. Эти снимки — основа моего проекта. Его цель — воссоздать мысленный настрой, с которым мы смотрим на незнакомца, а потом наблюдать за тем, как наши предположения трансформируются с появлением улыбки на его лице.

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Здесь нет имен. Нет занятий. Не указаны религиозная или национальная принадлежность. Нет сложных жизненных уроков или животрепещущих случаев из жизни. Только одно человеческое лицо. Без улыбки и с улыбкой».

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

Сила улыбки: фотографии, которые заставят по-другому смотреть на незнакомцев

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