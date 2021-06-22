10 случайный открытий, которые были сделаны благодаря древнему искусству

1. Фрески в восьмиугольной гробнице

2. Новые линии Наска

Недавно в пустыне Наска в Перу было найдено более 50 новых изображений.

3. Первый Иисус в Трапезице

Первый Иисус в Трапезице.

4. Ретро-могила

Ретро-могила

5. Последствия римской грамотности

Последствия римской грамотности.

6. Идентичность татуированной женщины

7. Облачка с речью

Облачка с речью.

8. Реальная дата разрушения Помпей

Помпеи.

9. Разрисованный ларарий

Разрисованный ларарий.

10. Затерянная цивилизация

Затерянная цивилизация