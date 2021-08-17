8 вещей, которые нужно выбросить без сожаления, чтобы дом не превращался в склад

Не секрет, что у каждого в квартире найдется куча припрятанных на всякий случай вещей. По большому счету такие «заначки» никогда не пригодятся, а вот места занимают достаточно много, создавая вечный хаос.

Какими бы бережливыми мы себя считали и не любили иметь все про запас, но квартиры не безразмерные, поэтому следует задуматься о тотальной чистке, чтобы и порядок был, и сердце не болело от того, что сгоряча выбросили нужную вещь.

1. Коробки из-под обуви

Хранить обувь в громоздких коробках – непозволительное расточительство свободного пространства.

Коробки из-под обуви – самые ненужные и громоздкие предметы в квартире, от которых следует избавляться сразу после похода в обувной магазин. Давно прошли те времена, когда 100 пар обуви у каждой модницы хранились только лишь в коробках, чтобы не потерять свою форму.

Современные органайзеры и специальные шкафы для обуви помогут навести порядок.

Мало того, что они занимают много места, так и на поиски нужной пары понадобится куча времени. Однако, современная индустрия предлагает огромный выбор органайзеров и компактных обувниц, которые занимают намного меньше места и более практичны. Особенно востребованы прозрачные/полуоткрытые модели органайзеров, которые облегчают и поиски, и ревизию в случае наведения порядка.

2. Испорченные вещи, которые дороги как воспоминание

Избавляться от неприятных воспоминаний нужно сразу же и без сожаления.

Самое бесполезное коллекционирование, которое вообще можно себе придумать – хранение испорченных вещей, напоминающих о неприятных, но особо ярких событиях прошлого. Облинявшая/испорченная вышитая вручную скатерть, облезлое чучело, корявая вазочка, сделанная наперекосяк в творческом порыве, поломанный детский велосипед и много других некогда ценных вещей, навевающих воспоминания. Именно от такого рода раритетов и абсолютно никому не нужных вещей нужно избавляться в первую очередь и без сожаления, они уж точно никогда не пригодятся.

3. Дублирующие предметы/вещи

Не стоит хранить старые вещи, если уже купили новые.

В большинстве случаев покупка ковра или пылесоса заканчивается тем, что новенькая вещь занимает почетное место на полу в гостиной или в углу гардеробной, а старая отправляется... на балкон. И это вместо того, чтобы перекочевать на дачу или в добрые руки, если они еще в хорошем состоянии. Логики в таком хранении вообще нет, но собрать волю в кулак и попрощаться с ненужными вещами не у всех получается.

4. Остатки стройматериалов после ремонта

После окончания ремонта в квартире все остатки стройматериалов лучше сразу же отдать или продать.

После ремонта всегда остаются остатки краски, кафельная плитка, отрезы линолеума, начатые рулоны обоев, полмешка подмоченного цемента и еще куча всяких разных материалов, которые большинство оставляет на всякий случай. Но, как показывает практика, такого рода вещи спокойненько лежат до следующего ремонта, а то и не одного, обрастая все новыми остатками и, в конечном итоге, уже никто не даже помнит чьи они и откуда. Чтобы не превращаться в «плюшкиных», эти материалы лучше отдать тем, кто только начинает ремонт, им они может и пригодятся, а в вашей квартире они будут собирать лишь пыль и «подогревать» раздражение. Если нет знакомых или родственников, планирующих преобразования в квартире, их можно даже продать на интернет-платформах, так что и в накладе не останетесь, и место освободите для нужных вещей.

5. Битая посуда

Никогда не храните посуду со сколами или трещинами, тем более нельзя ее склеивать суперклеем.

Ну, это уже классика жанра, и какие бы доводы не приводились, вплоть до придумывания ужасных примет, хранение битой посуды никак не искоренить из наших квартир и подсознания. Мало того, что вся эта рухлядь загромождает полки, ящики и всевозможные шкафчики, портит тем самым даже самых дорогой интерьер, так некоторые уникумы умудряются ее склеивать суперклеем. Такого рода творчество чревато большими проблемами для здоровья. И если на это раз повезло – обошлось без ожогов, то жуткую аллергию от клеящего вещества подхватить очень легко.

Чтобы посуда «жила» вечно, японские мастера особым способом ее склеивают.

Исключением могут стать только приверженцы японской культуры, которая по этому поводу составила свои каноны. Пожалуй, только японцы считают, что износ/повреждения, а также следы ремонта на посуде – это неотъемлемая часть истории. Именно трещины и явные отметины реставрации делают ее индивидуальной и более привлекательной. Причем многие из них намеренно бьют посуду, чтобы создать ...уникальный шедевр, используя технику кинцуги.

Кинцуги - это традиционное японское искусство подчеркивать все изъяны и видеть в них красоту.

Интересный факт от редакции: Кинцуги — особая техника реставрации фарфоровых/керамических изделий и посуды. Это искусство имеет не только свои хитрости, но и философию, смысл которой состоит в полном принятии изъянов и умении увидеть красоту в несовершенстве. Как правило, мастера или просто увлеченный народ разбитую посуду сначала склеивают специальным составом, при этом трещины не маскируют и особой аккуратностью не «болеют». А как раз наоборот, каждый скол и трещину нарочито подчеркивают, скрепляя соединяемые осколки лаком с добавлением порошка золота или серебра.

6. Подарочные коробки и упаковка от бытовой техники

Каким бы дорогим подарок ни был, коробочку или пакетик от него хранить не стоит.

Хранить различные футляры, коробочки и безумно красивые упаковочные пакетики, даже если в них преподнесли самые дорогие вашему сердцу подарки и украшения, совсем не стоит. Это касается и километров ленточек и нескольких килограммов бантиков от букетов цветов, припрятанных на всякий случай. Если такие прецеденты периодически происходят или вы рукодельница, ежедневно экспериментирующая и создающая уникальные шедевры, то такого рода вещи могут и пригодиться, но основной массе фантазеров они уж точно не нужны.

Коробки от бытовой техники продавцы рекомендуют хранить в течение гарантийного времени, но это совсем не обязательно.

Такая же ситуация складывается и с коробками от бытовой техники. Как правило, проходит не один гарантийный период, когда владельцы решаться избавиться от громоздких пылесборников, портящих обстановку квартиры. Хотя и в этом случае есть исключения, ими могут стать коробки от телефонов, дорогой оргтехники или эксклюзивных вещей, которые в будущем планируете продавать. Такой товар будет иметь более презентабельный вид и может подскочить в цене только благодаря наличию оригинальной упаковке.

7. Потерявшие актуальность вещи, большое количество сувениров и громоздкий декор

Не стоит увлекаться покупкой и хранением массы вещей, если вы не владелец антикварной лавки или магазина сувениров.

Зачастую, в порыве или за компанию мы приобретаем вещи и предметы, которые, по сути, абсолютно бесполезные, но в тот момент они считались писком моды или сильно захотелось. Такая же ситуация возникает и во время путешествий, когда торговцы уговорили или просто очень понравилась какая-то колоритная крупногабаритная вещь и ее решили везти домой в качестве сувенира.

Подобные шедевры, даже если сделаны собственными руками, очень быстро начнут раздражать и перекочуют на улицу.

На первых порах от приобретений и в одном и в другом случаях все домочадцы (ну хотя бы тот, кто этот шедевр притащил) умиляются и даже гордятся приобретением, но потом об этом предмете благополучно забывают. И вспоминают (злым словом) только во время уборки или когда в очередной раз споткнулись об этот архаизм. Если вышеперечисленное - именно ваш пример, тогда не стоит откладывать поход к мусорному ящику, избавляйтесь от подобных элементов декора без малейшего сожаления.

8. Красивые бутылки

Несмотря на то, что в этих бутылках был когда-то элитный алкоголь или форма очень уж понравилась, лучше избавьтесь от лишнего хлама сразу.

Произведения стекольной промышленности порой действительно удивляет, особенно если попадаются оригинальные и необычные бутылки. Как красиво не выглядит стеклянный шедевр, но это еще не повод устраивать склад на балконе или кладовке, потому что этот экземпляр особенно удивил. Пустую эксклюзивную тару можно собирать лишь тогда, если являетесь коллекционером или делаете оригинальные вещи собственными руками, используя бутылки. В остальных случаях такое произведение стекольного искусства лучше сдать в пункт приема вторсырья (если примут) или отправить в мусорный контейнер.

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