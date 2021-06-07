Гомеопатия – панацея от болезней или миф?

В девяностых годах прошлого века, на фоне кризиса в финансировании официальной медицины в странах бывшего СССР появилось много альтернативных методов лечения болезней. Народ кинулся во все тяжкие: нетрадиционная медицина, восточные практики, народное целительство, уринотерапия и прочая ересь. Среди них особое место занимала и дальше успешно продолжает занимать гомеопатия.











Лекарственные препараты этого направления в лечении больных отличны от лекарств обычной медицины и даже от биологически-активных добавок. Врачи старой закалки к таким препаратам относятся с опаской, поэтому практически не назначают. Их младшие коллеги, то ли свято верят в целебные свойства гомеопатических препаратов, то ли сидят на проценте от аптек − назначают их постоянно и много. Хочу подчеркнуть, что эти препараты отнюдь не дешевые. И лечение ими обычного ОРЗ может вылиться в круглую копейку.







Основной постулат гомеопатии –лечить подобное подобным. Еще один немаловажный аспект – микроскопическая доза активного вещества. Этасубстанция разводится в воде. Иногда до такой степени, что ни одна молекула активного вещества в само лекарство не попадает. Считается, что для излечения от болезни, заряженной воды вполне будет достаточно.

Где-то мы уже про заряженную воду слышали. Опять вспомнились девяностые. Потом эта вода кристаллизируется с сахаром, и малюсенькие сладкие шарики – это и есть гомеопатический препарат. Правда, бывают и другие формы: капли, например, и т.п.Верить или не верить в эффективность такого лекарства – дело каждого. Как известно, и плацебо помогает тем, кто верит. Но, опять же, гомеопатические средства дорогие, и перед тем как идти в аптеку со списком лекарств, в который включены гомеопатические препараты, поинтересуйтесь лучше альтернативным мнением еще одного врача. И внимательно читайте инструкцию. Годами покупая то или иное лекарство, можно просто не знать, что это гомеопатическое средство. Конечно, препаратом в таких микроскопических дозах сложно отравиться. Вряд ли он вам навредит. Но и есть большие сомнения, что реально поможет . Список таких средств с недоказанной эффективностью можно найти в Интернете. Их один известный врач называет «фуфломицинами». Вам решать, благо информации для того, чтобы определиться, предостаточно. Не кормите даром фармацевтических гигантов, лучше купите своему ребенку фрукты – здоровее будет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)