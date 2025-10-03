Куда из школ исчезли все двоечники и второгодники

Сегодня советскую систему образования традиционно принято ругать (как почти все советское). Мол, сложная она и перегруженная. Незачем маленькому человеку всесторонне развиваться: ведь главное, чтобы получился хорошим специалистом – человеком-функцией, «токарным станком», только с сердцем и волей. И определенно современная система намного лучше.
Советская система образования не только учила, но и воспитывала. |Фото: paperwalker.blogspot.com.
Те, кто учился в советское время, прекрасно помнят о том, что двоечники и второгодники в советских школах имелись. Их никогда не было очень много, тем не менее уже в 1990-е количество «неучей» стало стремительно снижаться. А к началу 2000-х двоечники и второгодники превратились фактически в элемент народного фольклора. Куда же они исчезли и что послужило тому причиной, неужели успехи системы образования?
Задача была не просто в подготовке будущих специалистов, а во всестороннем развитии человека. | Фото: cont.ws.
Если под «успехом» подразумевать деградацию всего института воспитания и образования будущих граждан, то да, исчезновение двоечников – это однозначный плюс. На самом деле все просто. Сколько бы не ругали советскую систему, но до злосчастной «Перестройки» в абсолютном большинстве случаев перед детским садом, школой, среднеспециальным и высшим учебным учреждением стояла задача не только подготовки будущих трудовых кадров, но и воспитания граждан. Отсюда и принципиально разные подходы преподавательского состава и к подготовке, и к оценке.
Советская школа была первой степенью создания гражданина с развитым логическим материалистическим мышлением. |Фото: kp.ru.
Советский подход в этом отношении прекрасно отражает афоризм «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Даже полного дурака, лентяя и бездаря Родина не бросала на произвол судьбы. Его все равно заставляли учиться и получить хотя бы минимум знаний. Между двойкой – незачетом и тройкой – зачетом, лежала настоящая пропасть в вопросе знаний предмета. Советская система образования не давала поблажек и не шла на компромиссы, а потому и оставить ребенка или подростка на второй и третий год с целью воспитания и образования не представлялось чем-то ужасным в первую очередь для преподавательского состава. Советское общество было коллективистским даже в 1970-1980-е годы. А потому, если 20 детей выучилось, а 2 – нет, то дело явно не в учителе.
Постепенная деградация школы началась еще в СССР, после Второй мировой войны. |Фото: Twitter.
В «лихие 90-е» годы все поменялось. Постепенно двоечники превратились из банальных неучей в обузу и проблему. Возиться с ними больше никто не хотел. Уход от коллективизма в обществе в сторону индивидуализма постепенно сформировал идею о том, что всякий двоечник – это свидетельство личной несостоятельности преподавателя. Теперь дело было уже не в ученике, а в учителе. На все это наложилась гонка между школами за «палочные показатели» и тонны бумажной работы, ведь каждого второгодника нужно специальным образом оформлять, а каждую двойку за четверть – объяснять начальству. Стало проще поставить тройку и забыть о ребенке: и пускай он лентяй, у него дома проблемы или же он действительно не понимает – все это перестало быть проблемами института государственного образования.
Рост индивидуализма сильнее выветривал из советской общественной мысли коллективизм и материалистическое восприятие мира вокруг. |Фото: liveinternet.ru.
Сегодня учитель на всем постсоветском пространстве – это человек с клеймом неудачника. Даже если ему посчастливилось попасть на работу в частную школу. Затравленные начальством, учениками и родителями, обремененные тоннами бумажной работы и низкими зарплатами преподаватели не хотят, да и не могут нормально учить детей. А самое главное, они не хотят и не могут их воспитывать. Ни один учитель не будет брать на себя лишние проблемы с двоечниками за те копейки, которые ему платят. А даже если преподаватель вдруг окажется принципиальным, то школа все равно всеми правдами и неправдами добьется того, чтобы ребенок не остался на второй год. Вот только знаний у дитя от этого не прибавится. В конечном счете образование окончательно превратилось в «услугу».
В 1990-е годы школа окончательно утратила воспитательную функцию, а учитель превратился в человека с клеймом неудачника в новом обществе. |Фото: Twitter.
