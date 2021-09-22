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Как правильно обрезать виноград

Профессиональная осенняя обрезка винограда довольно трудоемкий процесс. Между тем, существует проверенный способ, который без особых сложностей можно усвоить с первого раза. Начинающим и дачникам, которые боятся сделать что-либо не так и в результате остаться без урожая, он подходит идеально.

Здесь не придется формировать сучки замещения или учитывать расположение почек. Все гораздо проще и понятнее. В любом случае понадобится острый секатор. И придется подождать пока с отплодоносившего винограда не опадет основная масса листьев.
Важно понимать, что давно одеревеневшие ветви, находящиеся у основания куста, не являются плодоносящими. При формировании куста такие ветви принято называть рукавами.
Как правильно обрезать виноград
Плодоносить в следующем году будет успевшая одеревенеть к осени молодая лоза. Оставить на каждом рукаве нужно не более 2-х веток, находящихся как можно ближе к основанию.  На более мощной из них следует оставить от 12 до 15 почек, а вторую сделать короткой, всего на 6 почек.  Все находящиеся дальше ветви убираются.
Как правильно обрезать виноград
Общее количество рукавов на кусте может достигать 3-4. При этом обрезка каждого делается отдельно.
При формировании молодого куста для создания нового рукава можно использовать молодые побеги, пошедшие от корня.

В таком случае отсчет почек при формировании плодовой лозы следует делать не от основания, а от того места, где ветка пересекается с нижним ярусом шпалеры, находящимся примерно на расстоянии 60 см от земли. Нижняя же часть побега выступает здесь в качестве рукава.
Как правильно обрезать виноград
Отсекая лишнюю часть рукава вместе с отплодоносившими ветками, обязательно нужно оставить небольшой пенечек, то есть сделать отступ от плодовой лозы не менее чем на 1- 2 см, иначе плодовая лоза может погибнуть.
Как правильно обрезать виноград
Если оставленная плодовая лоза раздваивается, одно из ответвлений нужно убрать, так же не забыв сделать отступ. На отсчет почек это не влияет, в любом случае он начинается от рукава.
Как правильно обрезать виноград
Обрезка окончена. Самое время прикинуть, как расположить лозу весной. Не следует забывать и о том, что с наступлением устойчивых холодов обрезанный виноградный куст нужно будет укрыть. Пожалуй это все, что нужно для получения хорошего урожая в следующем году.

Как правильно обрезать виноград
Более детально об обрезке винограда для начинающих в видео:

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обрезкаВиноград
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