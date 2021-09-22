Как правильно обрезать виноград

Профессиональная осенняя обрезка винограда довольно трудоемкий процесс. Между тем, существует проверенный способ, который без особых сложностей можно усвоить с первого раза. Начинающим и дачникам, которые боятся сделать что-либо не так и в результате остаться без урожая, он подходит идеально.
Здесь не придется формировать сучки замещения или учитывать расположение почек. Все гораздо проще и понятнее. В любом случае понадобится острый секатор. И придется подождать пока с отплодоносившего винограда не опадет основная масса листьев.
Важно понимать, что давно одеревеневшие ветви, находящиеся у основания куста, не являются плодоносящими. При формировании куста такие ветви принято называть рукавами.
Плодоносить в следующем году будет успевшая одеревенеть к осени молодая лоза. Оставить на каждом рукаве нужно не более 2-х веток, находящихся как можно ближе к основанию. На более мощной из них следует оставить от 12 до 15 почек, а вторую сделать короткой, всего на 6 почек. Все находящиеся дальше ветви убираются.
Общее количество рукавов на кусте может достигать 3-4. При этом обрезка каждого делается отдельно.
При формировании молодого куста для создания нового рукава можно использовать молодые побеги, пошедшие от корня.
Отсекая лишнюю часть рукава вместе с отплодоносившими ветками, обязательно нужно оставить небольшой пенечек, то есть сделать отступ от плодовой лозы не менее чем на 1- 2 см, иначе плодовая лоза может погибнуть.
Если оставленная плодовая лоза раздваивается, одно из ответвлений нужно убрать, так же не забыв сделать отступ. На отсчет почек это не влияет, в любом случае он начинается от рукава.
Обрезка окончена. Самое время прикинуть, как расположить лозу весной. Не следует забывать и о том, что с наступлением устойчивых холодов обрезанный виноградный куст нужно будет укрыть. Пожалуй это все, что нужно для получения хорошего урожая в следующем году.
Более детально об обрезке винограда для начинающих в видео: