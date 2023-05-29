Концепт смотровых башен в Исландии, символически соединяющих разлом на озере

Амбициозный проект от китайских архитекторов дизайн-студии 00Group (Anchor of the Plates).

В Исландии можно своими глазами увидеть разлом Евразийской и Североамериканской тектонических плит.

В подводном ущелье Сильфра удастся поплавать между Америкой и Европой и даже одновременно прикоснуться к континентам руками (Thingvellir). | Фото: pointeresam.ru.

Образное соединение литосферных плит (концепт Anchor of the Plates). | Фото: mymodernmet.com.

Символичное соединение и закрепление разрыва тектонических плит между двух континентов (концепт Anchor of the Plates). | Фото: designboom.com.

Впечатляющие формы смотровых башен (концепт Anchor of the Plates). | Фото: 00-group.cn.

Башни свяжут подвесным мостом, длина которого будет регулироваться специальной натяжной системой на барабанах. | Фото: 00-group.cn.

Изящный подвесной мост над глубоким ущельем символизирует хрупкость мира (концепт Anchor of the Plates). | Фото: 00-group.cn.

Комплекс будет выполнять культурную и образовательную функции (концепт Anchor of the Plates) . | Фото: mymodernmet.com.