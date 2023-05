Концепт смотровых башен в Исландии, символически соединяющих разлом на озере

Амбициозный проект от китайских архитекторов дизайн-студии 00Group (Anchor of the Plates).

В Исландии можно своими глазами увидеть разлом Евразийской и Североамериканской тектонических плит.

В подводном ущелье Сильфра удастся поплавать между Америкой и Европой и даже одновременно прикоснуться к континентам руками (Thingvellir). | Фото: pointeresam.ru.

Образное соединение литосферных плит (концепт Anchor of the Plates). | Фото: mymodernmet.com.

Символичное соединение и закрепление разрыва тектонических плит между двух континентов (концепт Anchor of the Plates). | Фото: designboom.com.

Впечатляющие формы смотровых башен (концепт Anchor of the Plates). | Фото: 00-group.cn.

Башни свяжут подвесным мостом, длина которого будет регулироваться специальной натяжной системой на барабанах. | Фото: 00-group.cn.

Изящный подвесной мост над глубоким ущельем символизирует хрупкость мира (концепт Anchor of the Plates). | Фото: 00-group.cn.

Комплекс будет выполнять культурную и образовательную функции (концепт Anchor of the Plates) . | Фото: mymodernmet.com.

Исландия – одно из самых удивительных мест на планете. Она расположена на стыке Евразийской и Североамериканской тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Именно это уникальное свойство земных недр вдохновило шанхайское архитектурно-дизайнерское бюро на создание концепта Anchor of the Plates, который символично соединит постоянно увеличивающийся разрыв в рифтовой долине. По задумке авторов , потрясающий комплекс, созданный над самим разломом, должен показать, насколько хрупок наш мир.Дизайн-студия 00Group представила концептуальный проект, который может стать уникальной достопримечательностью Исландии. Как известно, эта страна расположена на стыке Евразийской и Североамериканской литосферных (тектонических) плит, находящихся в постоянном движении. Именно эта особенность вдохновила шанхайских дизайнеров, создать проект Anchor of the Plates, символичность которого заключается в соединении постоянно увеличивающегося разлома.Из-за постоянной вулканической активности ежегодное расстояние между тектоническими плитами увеличивается на 2-7 см. В результате такого движения в недрах земли образовалась впечатляющая трещина, которую можно увидеть даже на суше. Трещина, получившая название рифтовая долина, расколола дно озера Тингвадлаватн, из-за чего образовалось лавовое ущелье Сильфра, на месте которого и создан Национальный парк Тингведлир (Thingvellir), внесенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.В этом парке китайские разработчики предлагают построить комплекс, состоящий из двух футуристических башен со смотровыми залами, между которыми натянут изящный подвесной мост. Главной изюминкой этого проекта станет то, что одна смотровая башня будет установлена на Евразийской плите, а другая – на Североамериканской. Предполагается, что мощная геометрическая форма объектов будет заметна издалека, символизируя лодки-якоря, пытающиеся стянуть две платформы вместе и еще больше раскрыть разверзшуюся пропасть под ними (визуально и метафорически).Интересной технологической особенностью будет обладать и подвесной мост. Учитывая постоянное движение плит, его планируют закрепить на стальных тросах и гигантских барабанах с внедренными датчиками и мониторинговой системой наблюдения. Благодаря такой системе в считанные секунды можно рассчитать актуальное расстояние разрыва между литосферными плитами, при этом натяжная система автоматически отрегулирует длину моста.Все исследования и замеры, поступающие от датчиков, будут обрабатывать компьютерные программы и выводить на мониторы не только для специалистов обслуживающих объект. Наблюдательные центры с огромными дисплеями на стенах планируется разместить и внутри смотровых площадок, чтобы посетители наглядно могли видеть движение. При этом изображение будет транслироваться в режиме реального времени и с поясняющей информацией.Если удастся реализовать столь амбициозный проект, то он станет не только архитектурной достопримечательностью уникального парка, но и будет выполнять культурно-образовательную функцию. Все желающие смогут прогуляться по необычным галереям и залам смотровых башен, наглядно увидеть движение литосферных плит, ознакомиться с научной теорией и даже ощутить колоссальную мощь геологических процессов, происходящих в недрах земной коры.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: