Любимые женщины Пабло Пикассо

«Если бы он не стал художником, он бы стал Дон Жуаном» - как-то сказал друг Пабло Пикассо французский драматург Жак Кокто. И с ним трудно не согласиться. Можно многое писать относительно взглядов художника (творческих, плавно перетекающих в остро политические), семьи и друзей (оказавших значительное влияние на его успех), но в этом обзоре речь пойдёт о роли женщин в творчестве Пабло Пикассо. Во многом этапы творчества художника (голубой, розовый, кубический и пр.) сопровождались той женщиной, которая в период его жизни находилась рядом с ним. Если быть точнее, именно женщина и приводила его к тому или иному этапу творческого пути со всей совокупностью своих стилей и направлений.

Первая муза

Влиятельная подруга – Гертруда Стайн

Ma Jolie (Моя красавица)

Стать и славянский шарм

Она ждала его всю жизнь

Модель, которая никогда не улыбалась

Не покорившаяся любви

Последняя муза