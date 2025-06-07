Любимые женщины Пабло Пикассо

«Если бы он не стал художником, он бы стал Дон Жуаном» - как-то сказал друг Пабло Пикассо французский драматург Жак Кокто. И с ним трудно не согласиться. Можно многое писать относительно взглядов художника (творческих, плавно перетекающих в остро политические), семьи и друзей (оказавших значительное влияние на его успех), но в этом обзоре речь пойдёт о роли женщин в творчестве Пабло Пикассо. Во многом этапы творчества художника (голубой, розовый, кубический и пр.) сопровождались той женщиной, которая в период его жизни находилась рядом с ним. Если быть точнее, именно женщина и приводила его к тому или иному этапу творческого пути со всей совокупностью своих стилей и направлений.
Первая муза
Первой спутницей его творчества стала Фернанда Оливье (ему было 23 года, ей 18), многолетняя подруга и родоначальница «розового» периода. Именно с этой женщиной художник писал картины, которые в скором времени начали покупать. Она же была моделью одной из наиболее значимых работ Пикассо – «Авиньонские девицы», 1907 года, которая признана отправной точкой современного искусства. Художник характеризовал Фернанду как самоуверенную и самодостаточную женщину. Пикассо реализовал целую серию живописных и скульптурных работ под названием «Голова Фернанды», отдельные произведения из которой сейчас находятся в десятках мировых музеев.
Влиятельная подруга – Гертруда Стайн
Однажды писательница Гертруда Стайн навестила Пикассо, когда он заканчивал работу над картиной «Моя красавица» (1911) и заявила со всей уверенностью: «Это не может быть Фернанда Оливье». Действительно, на полотне была изображена женщина, занявшая новое место в сердце художника – Марсель Умбер. Гертруда, конечно, не относится к числу возлюбленных нашего живописца. Однако, ее влияние на творческий расцвет Пикассо нельзя не учитывать. Кстати, изображая известный одноименный портрет Г.
Ma Jolie (Моя красавица)
Упомянутая выше картина «Моя красавица» стала своеобразным признаньем в любви Марсель Умбер. Модель, носившая в богемной парижской среде имя Ева Гуэль — была возлюбленной Пабло Пикассо в период синтетического кубизма, с 1912 по 1915 год. Как он писал своему артдилеру Канвайлеру: «Я ее очень люблю и буду писать ее имя на своих картинах». Действительно, изображая кубистские натюрморты, Пикассо вставлял слова–поcвящения возлюбленной. Это время было слишком сильно насыщено счастьем: в 1915 году Марсель умерла от туберкулеза.
Стать и славянский шарм
Жан Кокто однажды пригласил Пикассо принять участие в оформлении балета «Парад». Там же он встретил русскую балерину из кордебалета – Ольгу Хохлову, старательную и трудолюбивую танцовщицу. Ее отличали славянский шарм, стать и грациозность. Ольга Хохлова привнесла в жизнь художника революционные идеи, он с интересом изучал февральскую революцию и даже хотел выучить русский язык. Знакомство с О. Хохловой знаменовало собой возвращение художника к классическому жанру. В совокупности живописец принял участие в оформлении 6 балетных установок. Впоследствии Ольга Хохлова стала первой женой Пикассо, а в 1921 году у них родился сын Поль. Однако, стремление Ольги переделать супруга в соответствие со своими буржуазными вкусами стало роковой ошибкой. В возрасте 46 лет художник сбежал от Ольги к 17-летней Марии–Терезе Вальтер.
Она ждала его всю жизнь
Любовь к Марии–Терезе Вальтер оставила заметный отпечаток в творчестве Пабло. Этот период можно охарактеризовать как вершину его творчества. Влюбившись в Пикассо, эта девушка прощала ему свободолюбивый и сложный характер. Ее интересы были совершенно отличными от искусства – плавание, гимнастика, велосипед, альпинизм. Их отношения держались на ее покладистом, живом и веселом характере. В 1935 году у Марии–Терезы и Пабло родилась дочь Майя, которую Пикассо с удовольствием рисовал впоследствии. Девушка надеялась, что Пикассо женится на ней, но ее надежды не оправдались. Несмотря на прекращение отношений с этой музой, Пикассо обеспечивал ее материально и даже купил ей дом.
Модель, которая никогда не улыбалась
Дора Маар – 29–летняя художница и фотограф, благодаря влиянию которой художник начал использовать новый стиль – совмещение фотографии и живописи. Это был совсем другой тип женщины: умная, тонкая, нервная и немного неуравновешенная. Дору Маар Пикассо рисовал 9 лет (1935–1945 годы). И именно с Дорой художник создал уникальный шедевр – картину Герника. Ее заслугой стало то, что она, как фотограф, запечатлела все этапы работы над «Герникой«, оставив хронологию создания шедевра. Пикассо часто создавал изображения грустящей Маар, в его творчестве она навсегда осталась «плачущей женщиной».
Не покорившаяся любви
В 1943 году Пабло знакомится с женщиной, которая изменила его судьбу. Звали её Франсуаза Жило. Она прожила с Пикассо десятилетие, родив двоих детей. С Франсуазой семейная жизнь была счастливой и радостной. История Франсуазы Жило уникальна: после 10 лет, прожитых с Пикассо, она ушла от него и прожила долгую интересную жизнь. После расставания с Пабло, Франсуаза издала книгу «Моя жизнь с Пикассо», выпустила новое факсимильное издание трёх альбомов «Три альбома из путешествий: Венеция, Индия и Сенегал». Со временем она выработала собственную манеру и стала известной.
Последняя муза
Последняя дама сердца великого художника – Жаклин Рок, с которой П. Пикассо познакомился в возрасте 79 лет (ей было на тот момент 34). Источником неиссякаемой энергии для создания шедевров в этот период стала его молодая жена. Эту свою музу мастер воплощал в своих картинах максимальное количество раз, более 400 портретов. Кстати, относительно общего количества написанных Пикассо картин до сих пор ходят споры (называют цифры и в 20 тысяч, и в 50 тысяч, и даже сотни тысяч). Жаклин Рок более всех прошлых поклонниц боготворила Пикассо, отличалась особой преданностью и искренностью, обращаясь к нему «мой господин». Эта женщина создала для Пикассо самые благоприятные и плодотворные условия для реализации творческих идей. Жаклин, женщина с египетским профилем, по словам самого художника напоминала ему алжирку (она же стала и прообразом серии картин «алжирские женщины»). 7 женских судеб - 7 периодов творчества великого абстракциониста... Фернанда Оливье – с этой женщиной художник начал продавать свои картины, с ней же создал серию работ «авиньонские девицы». С Марсель Умбер (Евой) художник начал счастливый и творчески наполненный период синтетического кубизма. Ольга Хохлова подарила Пикассо революционные идеи в творчестве, знакомство с Россией и возвращение к классическому жанру. С Франсуазой Жило Пикассо учится по–новому радоваться жизни, она привнесла краски и новые мотивы в творчество мастера. Мария Терез–Вальтер ознаменовала вершину творчества художника. Он делает скульптуру «Голова женщины», которая стала символом этого периода, а один из её вариантов впоследствии установлен на могиле художника. Дора Маар предвещала предвоенные нарастания в творчестве, серию картин «плачущие женщины». Портреты Доры Маар – в числе самых дорогих работ Пикассо. А с Жаклин Рок было написано больше всего картин, а также серия картин «алжирские женщины».
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