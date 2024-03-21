Непатриотичный алкоголь, опасные рептилии и др.странные запреты,которые существуют только в Исландии

Исландия считается уникальным и чрезвычайно интересным местом по многим причинам, но особенно из-за ее необычной природы. Впрочем, кроме вулканов, ледниковых пещер и водопадов, этой стране есть еще чем удивить. Кроме прочего — своими законами.
Собаки
Запрет на собаку.
В 1924 году в Рейкьявике местные власти запретили заводить собак. Причина такого крайне сурового закона была обусловлена разразившейся на острове сильного распространения эхинококка — паразита, живущего в печени и легких и поражающего прежде всего именно собак, но передающегося также и человеку.
Завести собаку в Исландии не так-то просто.
Лечение заболевшего человека или животного возможно только с помощью операции и физического удаления источника болезни. Именно поэтому власти Исландии были вынуждены пойти на такой шаг как запрет на собак. На сегодняшний день правила немного послаблены — собаку завести все же возможно, но при этом каждое животное обязано проходить регулярное обследование.
Рептилии
В Исландию нельзя ввозить рептилий.
В 1990 году в Исландии запретили привозить на остров некоторых рептилий как домашних животных. В частности, черепах. Причина этого запрета состоит в том, что эти животные являются разносчиками сальмонеллы, которой очень подвержены исландские лошади. Чтобы упредить эпидемию, исландские власти решили не давать сальмонелле даже малейшего шанса попасть на остров.
Алкоголь
Почти весь ХХ век в Исландии нельзя было пить пиво.
В 1915 году в Исландии действовал запрет на употребление алкоголя, который продлился до 1935 года. Тогда разрешили употреблять весь алкоголь, кроме... пива. Будучи под властью Датского королевства, где пиво является национальным напитком, исладские власти посчитали его употребление «непатриотичным». Этот запрет действовал до 1989 года, когда Исландия отделилась от Дании. После того, как более полувека исландцам не разрешали пить пиво, они почувствовали необходимость в отдельном празднике, посвященному этому напитку. День Пива был назначен на 1 марта, и с тех пор каждый год вся Исландия празднует его с размахом.
Телевидение
В Исландии нарочно прекращали передавать фильмы и передачи по телевизору на весь июль.
В 1966 году в Исландии был всего один телевизионный канал — государственный исландский. И тот каждый четверг прерывал свою трансляцию. Таким образом местные власти хотели сподвигнуть исландцев проводить время с семьей и общаться друг с другом, а не сидеть молча перед телевизором. Более того, когда наступил июль месяц, телевидение «выключилось» на весь месяц всё с той же целью: исландцев мотивировали проводить время на улице и общаться друг с другом.
Четверговые запреты на трансляцию телевидения продлились до 1983 года, а «безтелевизионный июль» и того дольше — эта традиция сохранялась до 1987 года.
Баски
Несколько веков в Исландии был закон, призывающий убивать басков.
В далеком 1615 году три баскских китобойных судна разбились у берегов Исландии. Оголодавшие моряки были вынуждены напасть на местных людей, язык которых они совершенно не понимали, и ограбить их. Местный шериф издал закон убивать любого баска, показавшегося на горизонте. Интересно, что этот закон отменили только в 2015 году.
Удивительная Исландия.
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