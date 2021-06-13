Быстрая и легкая уборка микроволновой печи: 7 проверенных способов

При регулярном использовании микроволновая печь довольно быстро пачкается. Стоит лишь слегка не рассчитать со временем и температурой подогрева, и уже на всех стенках красуются брызги еды.

А еще постоянное испарение подогретого жира, который откладывается на стенках и обеспечивает устойчивый запах. Чтобы быстро и без особых затрат усилий почистить микроволновую печь, не обязательно покупать в магазине сильнодействующие средства для уборки с кучей химии в составе. Есть проверенные и дешевые народные лайфхаки, которые справятся не хуже.

1. Апельсиновые шкурки

Апельсин приходит на выручку в борьбе с несложными загрязнениями.

Лайфхак с апельсиновыми шкурками можно с легкостью применять для загрязнений слабой и средней интенсивности. Помимо замечательного эффекта он обеспечивает приятный аромат, который распространяется и за пределы микроволновой печи. При всем этом апельсиновые корки — натуральный продукт, что намного лучше магазинной химии. Для очищения загрязнений потребуется всего один апельсин, а точнее его кожура, которую нужно положить в небольшую глубокую тарелку и залить водой. После этого отправляем емкость в микроволновую печь и включаем греться на 5 минут.

Через какое-то время вода обязательно закипит и на стенках техники появится конденсат, который и размягчит загрязнения.

2. Моющее средство и губка

Перед тем как смывать его с внутренней части микроволновой печи, нужно выждать минут 15, после этого жир будет довольно легко убрать обычной губкой.

Обычную уборку с моющим средством можно сделать гораздо эффективнее за 1 минуту.

Несмотря на то, что с помощью обычного моющего средства и губки можно просто отчистить практически любые загрязнения трением, лучше выбрать способ попроще. Для этого понадобятся те же самые составляющие, но другая тактика: на влажную губку наносится любое моющее средство в объеме примерно половины чайной ложки, и растирается, чтобы образовалось достаточно пены. После этого губку нужно положить в микроволновую печь и включить прибор на максимальную мощность на полминуты.

Однако если будут признаки сильного перегрева и плавления губки, то микроволновку нужно выключить раньше. Образованные от пены моющего средства пары сделают загрязнения более мягкими и податливыми для уборки. Такой способ очищения оптимально подходит для застывших брызг и налета жира слабой и средней интенсивности.

3. Пищевая сода

Простой и эффективный способ, который обойдется очень дешево.

Очищение микроволновой печи с помощью соды поможет справиться с загрязнениями средней интенсивности. Этот простой ингредиент практически всегда находится на кухне и стоит достаточно дешево, чтобы пользоваться им без ограничений. Для осуществления задумки необходимо в подходящую по размеру емкость налить половину литра воды и добавить туда одну столовую ложку пищевой соды.

Чтобы сода растворилась и впоследствии создала очищающий конденсат, нужно поставить раствор в микроволновую печь и запустить ее на полной мощности примерно на 3-5 минут, а затем, не открывая, подождать еще 5-10 минут. Таким образом, сода размягчит скопившиеся загрязнения и жир, чтобы впоследствии их было легко убрать влажной губкой. Мыть стенки можно также подогретым содовым раствором, а после наведения полной чистоты смыть простой водой.

4. Уксус

Уксусная «баня» поможет очистить микроволновую печь от любых загрязнений.

Уксус отлично справляется даже с самыми сильными, застарелыми и устойчивыми загрязнениями в микроволновой печи. Однако следует учитывать, что если внутри стенки техники покрыты эмалью, то применять этот лайфхак слишком часто не стоит, чтобы не испортить защитное покрытие. Сделать уксусную «баню» в микроволновой печи поможет смесь половины литра воды и двух столовых ложек уксуса 9%. Жидкость нужно поставить в микроволновку, которую включить на полную мощность на 8 минут. После этого дверцу не открывать, а дать загрязнениям размягчиться с помощью уксусного конденсата еще 10 минут. Чтобы стереть остатки жира и налета, нужно воспользоваться влажной губкой. В завершении стенки микроволновой печи нужно тщательно смыть водой.

Полезный совет: Чтобы запах уксуса быстро испарился и не тревожил обоняние, перед началом чистки микроволновой печи лучше сразу открыть окно на проветривание. Резкий аромат довольно быстро выветривается, а эффективность лайфхака стоит временного дискомфорта.

5. Лимонная кислота

Приятный лимонный аромат — несомненное преимущество уборки.

Лимонная кислота или сок лимона отлично действует не только против жира и пятен, но и устраняет любые неприятные запахи. С осторожностью этот метод следует использовать для микроволновых печей с эмалированным внутренним покрытием. Лимонная кислота отлично справляется с загрязнениями средней и сильной интенсивности. Для уборки понадобится смешать половину литра воды и одну столовую ложку лимонной кислоты. В качестве активного ингредиента также можно использовать 4 столовые ложки лимонного сока или шкурки, дольки от него. Жидкость ставим в микроволновку и подогреваем на полной мощности на протяжении 2-5 минут. После этого, не открывая, ждем еще 15 минут и проводим влажную уборку.

6. Средство для чистки стекол

Простой и доступный способ чистки — использовать стеклоочиститель.

Любая жидкость для мытья стекол тоже отлично справится с загрязнениями микроволновой печи. Для этого ее нужно смешать с водой в пропорциях 2 к 1. После этого полученной жидкостью и обычной губкой нужно стереть все следы жира и еды. Чтобы убрать застывшие пятна, их нужно смочить и оставить на 5 минут, а после смыть водой.

7. Оливковое масло

Оливковое масло — секретный ингредиент для борьбы с жиром.

Если какие-то загрязнения оказались особо вредными, то их легче будет устранить с помощью оливкового масла. Особенно хорошо это средство действует после какого-либо лайфхака с нагреванием жидкости. Оливковое масло лучше всего справляется с налетом от жира.