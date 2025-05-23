5 исчезнувших советских продуктов, которые вызывают ностальгию по ушедшей эпохе

1. Плавленый сыр «Янтарь»

Более дефицитный, а оттого - менее известный обывателю советский плавленный сырок. /Фото: maximonline.ru

2. Прессованный чай

Ещё один брикет для приготовления напитка, который дети любили грызть - совсем как советский кисель. /Фото: livejournal.com

3. Пюре «Неженка»

Новости СМИ2 Детское питание из СССР, которое полностью оправдывало своё название./Фото: shtampik.com

4. Аэрин

Популярный в советскую эпоху напиток, о котором сегодня вспомнят единицы. /Фото: uk.wikipedia.org

5. Крем-сода

Напиток, чьи ванильные нотки были безвозвратно утеряны в современных аналогах. /Фото: vk.com