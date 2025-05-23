5 исчезнувших советских продуктов, которые вызывают ностальгию по ушедшей эпохе

Советский период оставил после себя множество объектов для ностальгии, и вкус в этом отношении исключением не является. Ведь несмотря на современное изобилие товаров в магазинах, многие по-прежнему вспоминают любимые продукты, сделанные в СССР, пусть их уже много лет невозможно найти. Предлагаем вспомнить пятёрку таких, давно исчезнувших советских продуктов, которые погружают в ностальгические воспоминания.
1. Плавленый сыр «Янтарь»
Более дефицитный, а оттого - менее известный обывателю советский плавленный сырок. /Фото: maximonline.ru
Обычно, вспоминая плавленые сырки, изготовленные в СССР, говорят о легендарной «Дружбе». Но был и ещё один, именуемый «Янтарь»: он был более дефицитным, ещё и выпускали его в форме тюбиков. Натуральный состав позволял ему иметь незабываемый и, как выяснилось, неповторимый вкус, потому что сколько был современные производства не задумывали повторить тот самый советский продукт, ни у кого этого сделать так и не вышло.
2. Прессованный чай
Ещё один брикет для приготовления напитка, который дети любили грызть - совсем как советский кисель. /Фото: livejournal.com
Ныне такой тип чая - прессованный в прямоугольные брикеты - также существует, однако не пользуется особой популярностью. В Советском Союзе он тоже не был на вершине спроса, однако всё же имел большую популярность. Причём не только у взрослых, но и среди детей: так как этот чай обычно был фруктовым, с добавлением кусочков засушенных плодов и ягод, а также с патокой, то его, наравне с киселём в брикетах, малыши просто обожали грызть как лакомство, а не только заваривать.
3. Пюре «Неженка»
Детское питание из СССР, которое полностью оправдывало своё название.
Детское питание, которого сегодня в магазинах просто навалом, было и в СССР, хотя не всем это ныне известно. Одним из самых популярных было пюре «Неженка», и если судить по воспоминаниям людей, живущих в ту эпоху, оно полностью оправдывало своё название. Его вкус действительно был очень нежным, во многом благодаря полностью натуральному составу из сливок и нескольких видов фруктов и ягод, таких как алыча или вишня.
4. Аэрин
Популярный в советскую эпоху напиток, о котором сегодня вспомнят единицы. /Фото: uk.wikipedia.org
В ассортименте молочных продуктов из советских магазинов особенно выделяется продукт под названием аэрин. В своё время он был очень популярным, а сегодня о нём мало кто знает. По виду и вкусу он схож с фруктовым йогуртом, которые сегодня в изобилии продаются. Но любили его за большую пользу и низкую жирность, тем более, что существовала вариация аэрина с большим содержанием витаминов.
5. Крем-сода
Напиток, чьи ванильные нотки были безвозвратно утеряны в современных аналогах. /Фото: vk.com
Несмотря на то, что напитки, именуемые крем-содой есть и у современных производителей, многие, кто знает, что она представляла собой в годы СССР, ностальгируют именно по тому вкусу. Потому что некогда популярный напиток со сливочными нотками после распада Союза безвозвратно изменился. И если тогда его обожали за выраженный ванильный привкус, что было нетривиальным для советских напитков, то сегодня крем-сода порой ассоциируется с откровенной химозой в бутылке.
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