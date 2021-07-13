«Один хорошо, а шесть лучше»: зачем минигану столько стволов

Сложно будет отыскать того, кто ни разу не видел бы в кино шестиствольных пулеметов. Выглядят они пафосно и круто. Наверняка, каждому было хотя бы раз любопытно, почему данный вид оружия имеет именно шесть стволов. Для того, чтобы понять это, следует обратиться к истории, а также вспомнить о том, что происходит с любым огнестрельным оружием во время ведения огня.
Страшное оружие. /Фото: oboi7.com.
С точки зрения военной терминологии, многоствольные пулеметы считаются оружием с вращающимся блоком цилиндров. Первопроходцем в этой области был конечно же Ричард Джордан Гатлинг, который в 1862 году представил свой знаменитый пулемет (картечницу) Revolving Battery Gun с шестью стволами, вращающимися вручную. Принцип, который заложил в свой пулемет американский инженер, оказался настолько удачным, что используют его и сегодня. Разница лишь в том, что ручной привод давно уступил место механическому и электрическому, а гравитационная подача боеприпасов (в магазинах к Revolving Battery Gun не было пружины и патроны просто падали сверху в опустевшее дуло), уступила место современным пулеметным лентам.
Один из первых. /Фото: kgimo.ru.
Конструкция автоматической пушки с вращающимся блоком цилиндров сегодня решает в пулемете те же проблемы, что она решала и в пулемете Гатлинга. Как известно, во время стрельбы огнестрельное оружие выделяет достаточно большое количество тепла, которое является побочным продуктом энергии, которая высвобождается при взрыве пороха в боеприпасе. Постепенно оружие и, в частности, его ствол нагревается настолько, что может заклинить.
Для охлаждения. /Фото: w-dog.ru.
Особенно актуальна данная проблема для пулеметов. Решаться вопрос может разными методиками. Например, если посмотреть на пулемёт Льюиса, то можно увидеть характерный кожух, который обеспечивает лучшее воздушное охлаждение. Пулемет Максима использовал водяное охлаждение. Современные пулеметы сделаны из высококачественных материалов, которые лучше отводят тепло. Кроме того, даже в современных пулеметах используется методика «охлаждения» путем оперативной замены ствола оружия.
Для охлаждения. /Фото: fai.org.ru.
Несколько вращающихся стволов – это еще один весьма действенный способ охлаждения оружия. Суть метода придуманного Гатлингом предельно проста. Заряженный ствол выстреливает, нагревается, после чего уходит вниз, а следом за ним происходит выстрел из второго ствола, который после также уходит по кругу на охлаждение. Когда первый выстреливший ствол проходит полный оборот в 360 градусов, он остужается воздухом вполне достаточно для того, чтобы при новом выстреле не стать причиной неисправности оружия.
Гениальное - просто. /Фото: youtube.com.
Современные шестиствольные пулеметы охлаждаются точно также, стой лишь разницей, что благодаря электроприводу, стреляют они намного быстрее. Само собой, оружие все равно постепенно перегревается, однако наличие шести стволов позволяет пулеметам системы Гатлинг вести огонь более продолжительное время, а также создавать лучшую плотность огня, по сравнению с аналогичным одноствольным пулеметом.
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