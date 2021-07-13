«Один хорошо, а шесть лучше»: зачем минигану столько стволов

Сложно будет отыскать того, кто ни разу не видел бы в кино шестиствольных пулеметов. Выглядят они пафосно и круто. Наверняка, каждому было хотя бы раз любопытно, почему данный вид оружия имеет именно шесть стволов. Для того, чтобы понять это, следует обратиться к истории, а также вспомнить о том, что происходит с любым огнестрельным оружием во время ведения огня.