Небоскреб из дерева: в Швеции появилась уникальная высотка в 8,5 этажей

В Вестеросе построили уникальный многоэтажный жилой дом из дерева (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: cambodiapropertyreport.com/ © Nikolai Jakobsen.

Многоэтажный жилой дом построен только из натуральных экологически чистых материалов (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: allusanewshub.com/ © Nikolai Jakobsen.

















Полностью деревянная многоэтажка имеет 8,5 этажей (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: newatlas.com/ © Nikolai Jakobsen.

Дома из клееных многослойных деревянных панелей быстро собираются и без проблем демонтируются (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: cambodiapropertyreport.com/ © Nikolai Jakobsen.

В конце 2019 года дом был сдан в эксплуатацию и сразу же заселен (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: archdaily.com/ © Nikolai Jakobsen.

Интерьер одной из комнат в деревянной многоэтажке (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: cambodiapropertyreport.com/ © Nikolai Jakobsen.

Преимущества домов, созданных из натуральных материалов (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: archdaily.com/ © Nikolai Jakobsen.

В таких домах можно экономить на отделке балконов и фасада (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: newatlas.com/ cambodiapropertyreport.com/ © Nikolai Jakobsen.

Схема расположения жилого комплекса (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: archdaily.com/ © Nikolai Jakobsen.

Власти города планируют расширят возможности жилищного строительства, используя древесину (ЖК «Kajstaden», Швеция). | Фото: allusanewshub.com/ © Nikolai Jakobsen.