8 любовных треугольников, которые изменили ход мировой истории

История полна различного рода событий: от взлётов и падений могущественных империй и государств до головокружительных амурных делишек, вокруг которых бушевали такие страсти, что сценаристы современных мелодрам могут лишь позавидовать. Но как говорится, когда дело касается любви и власти, то здесь все методы хороши. И совсем неудивительно, что учебники истории умалчивают о том, как много было любовных треугольников в жизни исторических личностей на протяжении разных веков.
1. Любовный треугольник, создавший новую церковь
Анна Болейн и Генрих VIII. \ Фото: google.com.
Ни для кого не секрет, что Генрих VIII был королём Англии и повелителем любовных треугольников. Он приложил максимум усилий, чтобы уйти от своей первой жены и в конце концов ему это удалось.
Екатерина Арагонская (испанская принцесса) была набожной и любящей женой, которая долгое время закрывала глаза на любовные похождения мужа. Однако всё изменилось, когда Генрих влюбился в фрейлину Екатерины, Анну Болейн. Так как у Екатерины не получилось родить наследника мужского пола, то умная и хитрая Анна обставила всё так, чтобы король женился на ней, а не просто держал её в своих любовницах.
Екатерина Арагонская. \ Фото: liveinternet.ru.
Генрих добивался развода у папы, но тот отказал ему. Отчасти из-за желания избавиться от Екатерины и жениться на своей истинной любви король порвал с Римом и основал Англиканскую церковь. Как глава Церкви, он мог дать себе развод, что он и сделал. В итоге, он женился на Анне, у них родилась будущая королева Елизавета I, а остальное уже история, но увы, далеко не со счастливым концом.
2. Король-Солнце и две его возлюбленные
Маркиза де Монтеспан. \ Фото: epochaplus.cz.
В жизни французского короля Людовика XIV было много любовей, но среди них можно выделить две особенно яркие: его любовница, мадам де Монтеспан, и его последняя жена, похожая на монахиню, мадам де Ментенон. Жена его брата Филиппа I, Элизабет-Шарлотта, называла их «двумя худшими женщинами в мире». Так что же они сделали, чтобы заслужить такое прозвище?
Первоначально женатый на своей двоюродной сестре Марии Терезии Испанской, Людовик (самый горячий король в Европе) постоянно изменял ей. Его фавориткой номер один на протяжении десятилетий была Франсуаза-Атенаис, маркиза де Монтеспан. Жадная, честолюбивая аристократка, которая родила ему семерых детей и продолжала околдовывать короля, пока её не обвинили в связях с ведьмами и она не потеряла его благосклонность.
Мадам де Ментенон. \ Фото: t0.gstatic.com.
В конце концов, жена Луи умерла, и он чувствовал себя немного потерянным морально. Он также устал от темперамента и страсти Монтеспан, переключив своё внимание на госпожу де Ментенон, гувернантку его детей от Монтеспан, и влюбился в её спокойную, благочестивую натуру.
Дамы когда-то были подругами, но всё изменилось, когда Людовик против воли своих министров тайно женился на овдовевшей Франсуазе д’Обинье, маркизе де Ментенон и их союз продлился около тридцати лет.
3. Американский президент и дуэль
Эндрю Джексон. \ Фото: blog.aladin.co.kr.
Эндрю Джексон лишил жизни парня, который оскорбил его любимую жену Рейчел. Формально они не были женаты долгое время, так как Рейчел всё ещё была замужем за своим первым мужем (Льюисом Робардсом), но это нисколько не мешало ей крутить роман с Эндрю.
Эндрю был известен своей преданностью Рейчел и приходил в ярость, когда его политические оппоненты называли её религиозной деревенщиной. Один парень, Чарльз Дикинсон, осмелился упомянуть о скандале с замужней женщиной, обвинив Джексона в трусости и низменности. Он даже опубликовал эссе, в котором оскорблял своего соперника, называя его различными непристойными словами. Возмущённый Эндрю вызвал Дикинсона на дуэль.
В 1806 году они встретились на дуэли. Джексон был поражён во время первого раунда (то есть он технически проиграл). Но это было частью его стратегии. Он перезарядился и выстрелил снова, убив Дикинсона тем самым нарушая правила дуэли. Джексон не был привлечён к ответственности за то, что лишил Дикинсона жизни, поскольку дуэль считалась законной формой урегулирования претензий в то время.
4. Трио, положившее конец Римской Республике
Клеопатра и Цезарь. \ Фото: pociopocio.altervista.org.
Все наверняка в курсе о том, что последняя египетская царица Клеопатра VII состояла в любовных связях не только с Юлием Цезарем, а и с его протеже Марком Антонием. Но настоящий любовный треугольник возник между Клеопатрой, Антонием, и женой Антония/внучатой племянницей Цезаря (и сестрой его главного соперника), Октавией. Некоторые говорят, что именно из-за того, что Антоний оставил Октавию, Антоний и Октавиан (позже известный как первый римский император Август) в последний раз вступили в битву, и была создана римская империя.
Марк Антоний и Клеопатра. \ Фото: k.sina.com.cn.
В 40 году до н. э. Октавиан и Антоний враждовали между собой за полноправную власть над Римом. Чтобы сгладить острые углы, Антоний женился на сестре Октавиана и несколько лет спустя Октавия даже помогла заключить договор-перемирие между ними. Но это продолжалось не долго. Антоний отправился в поход и возобновил свой роман с Клеопатрой, бросив жену и детей, а после и вовсе развёлся с супругой. Но Октавия не стала жертвой, а превратилась в законного политического соперника Клеопатры, тем самым положив начало конфликта между собственным братом и бывшим мужем, что привело к очередной войне, которую Марк Антоний и Клеопатра проиграли, поплатившись за свою любовь жизнью.
5. Дочери королевы Виктории поссорились из-за немецкого принца
Четыре дочери королевы Виктории. \ Фото: pbs.org.
Королева Великобритании Виктория была властной матерью, особенно когда речь шла о том, чтобы держать своих младших дочерей рядом с собой после смерти мужа. Она настояла, чтобы её самые маленькие девочки – Елена, Луиза и Беатриса - были её личными помощницами и секретаршами. И единственный способ, чтобы сбежать от собственной матери – была женитьба, по крайней мере, они так думали.
Известная красавица, Луиза была свободолюбива (например, она брала уроки скульптуры и вышла замуж за шотландского дворянина, а не за члена королевской семьи). Её младшие сёстры завидовали ей, возможно, потому что она уехала жить со своим мужем в Шотландию, а после в Канаду, а не осталась дома. Когда послушные Елена и Беатриса выбирали себе мужей, королева Виктория взяла с них обещание остаться в Великобритании.
Елена вышла замуж за младшего датского королевича (гораздо более старшего, довольно скучного принца Кристиана Шлезвиг-Гольштейнского), а Беатриса выбрала принца Генриха Баттенбергского (второсортного немецкого принца). Служа опорой матери, Беатриса стала с подозрением относиться к своему мужу и своей сестре Луизе, которая ежедневно околачивалась возле Генриха, заставляя Беатрису задуматься над происходящим. Трудно сказать был ли роман между Генрихом и Луизой на самом деле или же это попросту были домысли расстроенной Беатрисы, но так или иначе, а их отношения значительно пошатнулись, и сёстры окончательно отдалились друг от друга.
6. Любовный треугольник, ставший частью поэмы Данте
Франческа и Паоло. \ Фото: k.sina.com.cn.
Этот любовный треугольник был относительно незначительным эпизодом в итальянской истории, но был пересказан в «Божественной комедии» Данте и опере Чайковского. В результате это стало печально известным драматическим эпизодом в литературе и искусстве.
Настоящая история? В Италии XIII века одна дама из Равенны (молодая Франческа да Римини) была помолвлена с другим дворянином по имени Джанчотто (Джованни) Малатеста. Ходили слухи, что Франческа была влюблена в младшего брата Джанчотто, Паоло, и у них был бурный роман. В результате Джанчотто лишил жизни жену и брата.
Несмотря на то, что люди были реальны, их прелюбодеяние не было доказано, но художники, писатели и другие творческие личности с удовольствием подхватили эту непристойную историю, возведя её в своего рода культ.
7. История Софонисбы
История Софонисбы. \ Фото: google.com.
Познакомьтесь с карфагенской госпожой Софонисбой, ставшей камнем преткновения между двумя великими врагами Древнего Рима. Помолвленная в какой-то момент с Масиниссой, царём восточных нумидийцев, она была выдана замуж за Сифака, царя западных нумидийцев.
Сифак и Масинисса оба выступали против римлян, но затем эти соперничающие монархи вступили в конфликт друг с другом. Когда римляне захватили Сифака, Софонисба попала под защиту Масиниссы и сделала всё возможное и невозможное, чтобы он влюбился в неё. В итоге, они поженились, но история их любви закончилась печально. Не желая стать римской пленницей, Софонисба покончила с собой. Этот эпический роман стал популярным сюжетом для трагических пьес в эпоху Возрождения и за её пределами.
8. Элеонора Аквитанская
Элеонора Аквитанская. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Элеонора Аквитанская считается одной из самых отчаянных женщин в истории. Она отправилась в Крестовый поход, вышла замуж за двух разных монархов и управляла своим собственным герцогством. Но кто были те мужчины, которые дрались из-за неё?
Элеонора была чувственной, красивой молодой женщиной, а её первый муж был немного ханжой. Королю Франции Людовику VII когда-то было суждено стать монахом, и, судя по всему, он соблюдал целибат, что не нравилось Элеоноре. Но они наслаждались довольно счастливым браком друг с другом, пока не вернулись из Крестового похода, после чего игривое и слегка распутное поведение Элеоноры начало вызывать ревность Людовика. В марте 1152 года Людовик наконец отпустил её и их брак был аннулирован.
Но Элеонора недолго оставалась одна. Так кто же стал главным соперником Людовика? Молодой король Англии и герцог Нормандии Генрих II, который контролировал почти столько же современной Франции, сколько и сам французский король. Понятно, что Генрих хотел получить земли Элеоноры, чтобы противостоять своему сопернику-монарху. Элеонора была в восторге от этого. Они поженились и завели кучу детей, тем самым разозлив Людовика.
Это вызвало эпическое соперничество, которое продолжалось в течение многих лет.
Хитроумный сын Людовика от другого брака, будущий Филипп II, настроил сыновей Генриха против отца и вызвал не только скандалы и разногласия в семье, но и полномасштабное королевское восстание, повлёкшее за собой ряд плачевно-трагических событий.
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