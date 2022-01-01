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17 собак с человеческими глазами: наверное в прошлой жизни они были людьми


Собаки, чьи глаза говорят о многом.

Собаки, чьи глаза говорят о многом.

Как известно, каждый «собачник» может часами рассказывать, какой у него смышленый питомец с умным взглядом. Многие ухмыляются над этими утверждениями, но если посмотреть на снимки собак из нашего сегодняшнего обзора, то реально становится не по себе от того, что у них взгляд человеческий.

1. «Немедленно кинь мне мяч!»


Немой приказ.

Немой приказ.

 

2. «Я надеюсь, мы не к ветеринару!?»


Обеспокоенный малыш.

Обеспокоенный малыш.

 

3. «Ест печенье и не делится... Совести у тебя нет, человек!»


Грустный взгляд.

Грустный взгляд.

 

4. «Эта лужа - не моя работа, честно!»


Вместо тысячи слов.

Вместо тысячи слов.

 

5. «Как можно было не купить другу еды!?»


Вне себя.

Вне себя.

 

6. «А куда мы едем!? Хоть бы в парк, к уткам!»


Участливый взгляд.

Участливый взгляд.

 

7. Кого-то этот товарищ мне напоминает...


Сами знаете кто...

Сами знаете кто...

 

8. «Я разочарован!»


Серьезное выражение.

Серьезное выражение.

 

9. «Неделю ко мне не подходи, предатель!»


Обиженный.

Обиженный.

 

10. А это точно собака?


Необычный пес.

Необычный пес.

 

11. «Я в полнейшей растерянности!»


Растерянный взгляд.

Растерянный взгляд.

 

12. «Пришел значит! А время ты видел?»


Собака-ожидака.

Собака-ожидака.

 

13. «Садись, крошка, прокачу!»


Важный пассажир.

Важный пассажир.

 

14. «Прячься, мужик, она узнала твой пароль от фейсбука!»


Кажется, он что-то знает.

Кажется, он что-то знает.

 

15. Когда звучит любимая песня


Умилительная морда.

Умилительная морда.

 

16. «А что это ты там ешь! Дай попробовать!»


Просящие глаза.

Просящие глаза.

 

17. Вроде пес, а ведет себя, как человек...


Собака с человеческими повадками.

Собака с человеческими повадками.

 

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17 собак с человеческими глазами: наверное в прошлой жизни они были людьми

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17 собак с человеческими глазами: наверное в прошлой жизни они были людьмиПодписаться на мой Instagram
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