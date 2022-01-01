17 собак с человеческими глазами: наверное в прошлой жизни они были людьми

Собаки, чьи глаза говорят о многом.
Как известно, каждый «собачник» может часами рассказывать, какой у него смышленый питомец с умным взглядом. Многие ухмыляются над этими утверждениями, но если посмотреть на снимки собак из нашего сегодняшнего обзора, то реально становится не по себе от того, что у них взгляд человеческий.
1. «Немедленно кинь мне мяч!»
Немой приказ.
2. «Я надеюсь, мы не к ветеринару!?»
Обеспокоенный малыш.
3. «Ест печенье и не делится... Совести у тебя нет, человек!»
Грустный взгляд.
4. «Эта лужа - не моя работа, честно!»
Вместо тысячи слов.
5. «Как можно было не купить другу еды!?»
Вне себя.
6. «А куда мы едем!? Хоть бы в парк, к уткам!»
Участливый взгляд.
7. Кого-то этот товарищ мне напоминает...
Сами знаете кто...
8. «Я разочарован!»
Серьезное выражение.
9. «Неделю ко мне не подходи, предатель!»
Обиженный.
10. А это точно собака?
Необычный пес.
11. «Я в полнейшей растерянности!»
Растерянный взгляд.
12. «Пришел значит! А время ты видел?»
Собака-ожидака.
13. «Садись, крошка, прокачу!»
Важный пассажир.
14. «Прячься, мужик, она узнала твой пароль от фейсбука!»
Кажется, он что-то знает.
15. Когда звучит любимая песня
Умилительная морда.
16. «А что это ты там ешь! Дай попробовать!»
Просящие глаза.
17. Вроде пес, а ведет себя, как человек...
Собака с человеческими повадками.
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