Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Орхидеи — уникальные растения, которые можно вернуть к жизни, даже если у них загнил стебель и погибли все корни. Используя эти простые рекомендации, буквально за месяц можно вырастить новое молодое растение со здоровой и крепкой корневой системой.

Все, что нужно для помощи орхидее — порошок сушеного чеснока.







Для приготовления средства, которое поможет вернуть орхидею к жизни, залейте 1 ч л сушеного чеснока 0,5 л горячей кипяченой воды. Средство можно будет использовать сразу после полного остывания и фильтрации.







Пока средство остывает, подготовьте орхидею: удалите гнилой стебель, оставив лишь пару здоровых листьев. Важно чтобы на оставшейся части стебля не было поврежденных и загнивших участков. Тщательно промойте орхидею под проточной водой и просушите, используя мягкое махровое полотенце.







Предотвратить попадание бактерий и вирусов в стебель поможет воск свечи, который необходимо капнуть на место среза.







Смочите в профильтрованной чесночной воде ватный диск и тщательно протрите им листья с обеих сторон. Такая обработка защитит растение от бактерий и грибка, сделает его более устойчивым к болезням и вредителям.

Поместите орхидею в стакан с чесночной водой на 30 минут, чтобы стимулировать процесс развития новой корневой системы.







Для дальнейшего ухода за орхидеей необходимо завязать на ствол шнур, который хорошо впитывает воду. Шнур будет временной заменой корней растения.

Поместите орхидею в емкость с водой так, чтобы растение не касалось воды. Вся необходимая влага будет поступать по шнуру.







Поместите растение в сухое и прохладное место, раз в два дня обрызгивайте листья и при необходимости подивайте воду. Примерно через месяц орхидея отрастит новые, здоровые и крепкие корни и будет готова к пересадке на постоянное место.





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