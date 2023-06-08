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Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Орхидеи — уникальные растения, которые можно вернуть к жизни, даже если у них загнил стебель и погибли все корни. Используя эти простые рекомендации, буквально за месяц можно вырастить новое молодое растение со здоровой и крепкой корневой системой.
Все, что нужно для помощи орхидее — порошок сушеного чеснока.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Для приготовления средства, которое поможет вернуть орхидею к жизни, залейте 1 ч л сушеного чеснока 0,5 л горячей кипяченой воды. Средство можно будет использовать сразу после полного остывания и фильтрации.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Пока средство остывает, подготовьте орхидею: удалите гнилой стебель, оставив лишь пару здоровых листьев. Важно чтобы на оставшейся части стебля не было поврежденных и загнивших участков. Тщательно промойте орхидею под проточной водой и просушите, используя мягкое махровое полотенце.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Предотвратить попадание бактерий и вирусов в стебель поможет воск свечи, который необходимо капнуть на место среза.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Смочите в профильтрованной чесночной воде ватный диск и тщательно протрите им листья с обеих сторон. Такая обработка защитит растение от бактерий и грибка, сделает его более устойчивым к болезням и вредителям.
Поместите орхидею в стакан с чесночной водой на 30 минут, чтобы стимулировать процесс развития новой корневой системы.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Для дальнейшего ухода за орхидеей необходимо завязать на ствол шнур, который хорошо впитывает воду. Шнур будет временной заменой корней растения.
Поместите орхидею в емкость с водой так, чтобы растение не касалось воды. Вся необходимая влага будет поступать по шнуру.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней

Поместите растение в сухое и прохладное место, раз в два дня обрызгивайте листья и при необходимости подивайте воду. Примерно через месяц орхидея отрастит новые, здоровые и крепкие корни и будет готова к пересадке на постоянное место.

Копеечное средство, которое помогло вернуть к жизни орхидею с гнилым стеблем и без корней
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