10 мест мира, где можно переждать любую эпидемию и мировую войну

С периодичностью раз в несколько десятилетий мир начинает лихорадить: то назревает ядерный кризис, то коронавирус выходит из под контроля. Ученые строят на этот счет свои модели и дают разные прогнозы развития ситуаций. Но некоторые из них наряду с прогнозами ищут и наиболее безопасные места мира. Возможно, они делают свой поиск ради интереса, а возможно, в секретных папках правительств уже есть план Б, подразумевающий перемещение в одну из этих точек.

Ватикан, Италия

Исландия

Аран, Ирландия

Гуам

Стамбул, Турция

Северная Корея

Швейцария

Юкон, Канада

Лас-Вегас, США