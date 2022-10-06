Самый загадочный народ Крыма

История формирования караимского движения

Караимское движение берет своё начало в городе Багдаде на территории современного Ирака приблизительно в середине VIII века н.э. Его основателем традиционно считается Анан бен Давид, о жизнедеятельности и трудах которого мы знаем очень немного, за исключением поздних и не слишком достоверных легенд. Так или иначе, Анан бен Давид явился основателем альтернативного диссидентского движения в иудаизме, основным содержанием которого было отрицание авторитета Талмуда. Талмудом называется сформировавшийся приблизительно к 500 году н.э. комментарий к книгам еврейской Библии.

Именно отрицание Талмуда было столь важной специфической чертой караимского движения.Термин «караимы» появляется несколько позднее, в IX веке, в работах теолога Биньямина (Вениамина) бен Моше Нагавенди. Даже само название «караим» («читающие» или «библеисты, специалисты в толковании Писания») отражает основную характеристику данного движения – почитание священного Писания (т.е. еврейской Библии) как единственного и прямого источника религиозных законов.