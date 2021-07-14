Кустики клубники требуют особого ухода не только до и во время созревания ягод, но и после сбора урожая. Правильно подойдя к вопросу ухода за кустиками, которые закончили плодоносить, вы получить прекрасный урожай клубники на будущий год.
Уход за клубникой довольно простой. После сбора ягод опытные садоводы рекомендуют срезать всю листву и сжечь ее. Это необходимо для того, чтобы избежать заражения других культур в случае, если на клубнике были вредители.
Оставив только пеньки от кустиков, вы поможете активному развитию корневой системы кустиков, что приведет к образованию крупных и сладких ягод в новом сезоне.
Также рекомендуется обрезать усики, оставив только самые крепкие и сильные.
Обязательно обработайте обрезанные кустики клубники специальными препаратами от болезней и подкормите грядки препаратами, содержащими азот: навоз, мочевина, настой сорных трав. Сделать это рекомендуется в начале июля.
В конце июля-начале августа полейте кустики дрожжевым раствором и внесите комплексное удобрение, содержащие фосфор и калий.
Благодаря такому простому уходу за кустиками после плодоношения, на будущий год вы сможете похвастаться своим урожаем клубники.
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Как правильно ухаживать за кустами клубники после плодоношения
Кустики клубники требуют особого ухода не только до и во время созревания ягод, но и после сбора урожая. Правильно подойдя к вопросу ухода за кустиками, которые закончили плодоносить, вы получить прекрасный урожай клубники на будущий год.
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