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Как правильно ухаживать за кустами клубники после плодоношения

Кустики клубники требуют особого ухода не только до и во время созревания ягод, но и после сбора урожая. Правильно подойдя к вопросу ухода за кустиками, которые закончили плодоносить, вы получить прекрасный урожай клубники на будущий год.
Как правильно ухаживайте за кустами после плодоношения

Уход за клубникой довольно простой. После сбора ягод опытные садоводы рекомендуют срезать всю листву и сжечь ее. Это необходимо для того, чтобы избежать заражения других культур в случае, если на клубнике были вредители.

Как правильно ухаживайте за кустами после плодоношения

Оставив только пеньки от кустиков, вы поможете активному развитию корневой системы кустиков, что приведет к образованию крупных и сладких ягод в новом сезоне.

Как правильно ухаживайте за кустами после плодоношения

Также рекомендуется обрезать усики, оставив только самые крепкие и сильные.
Обязательно обработайте обрезанные кустики клубники специальными препаратами от болезней и подкормите грядки препаратами, содержащими азот: навоз, мочевина, настой сорных трав. Сделать это рекомендуется в начале июля.
В конце июля-начале августа полейте кустики дрожжевым раствором и внесите комплексное удобрение, содержащие фосфор и калий.
Благодаря такому простому уходу за кустиками после плодоношения, на будущий год вы сможете похвастаться своим урожаем клубники.
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Клубникауход
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