Продукты, которые улучшат вкус блюда за пару минут

Чтобы улучшить вкус блюда, необязательно менять рецепт или использовать какие-то дорогие ингредиенты. Иногда достаточно добавить один из продуктов, перечисленных в нашей статье, чтобы еда вышла на ресторанных уровень. В нашем списке соль, сахар и некоторые другие неожиданные компоненты.







Продукт 1: Сливочное масло

Продукт 2: Сахар

Продукт 3: Корица

Продукт 4: Соль

Продукт 5: Крахмал

Продукт 6: Дрожжевые хлопья

Растопите сливочное масло и добавьте его в супА вы знали, что французы практически во все блюда добавляют сливочное масло?Да, это не слишком полезно для фигуры, зато невероятно вкусно. Кулинары кладут его в выпечку, жарят на нем мясо и рыбу, добавляют в омлет. А еще, сливочное масло является секретным ингредиентом потрясающе вкусных супов и борщей. Оно не только улучшает вкус и аромат, но также меняет текстуру первых блюд. Рассказываем более подробно:• Если в основе вашего супа лежат пресные овощи, кусочек сливочного масла восполнит недостаток жира, сделает вкус более ярким, а само блюдо – сытным.• Сливочное масло придает первым блюдам нежную, кремовую текстуру, благодаря которой вкус становится более мягким и гармоничным.• Если в супе не хватает связующего элемента, который бы мог объединить все продукты в единую композицию, обратитесь за помощью к сливочному маслу. Оно отлично справится с поставленной задачей.• Масло придает супу тонкий сливочный аромат, который усиливает аппетит.Сахар поможет карамелизировать лукМы привыкли добавлять сахар исключительно в сладкие блюда, хотя на самом деле он уместен практически везде. Рассказываем, почему:• Создает контраст вкусов. Как бы парадоксально это ни звучало, но сахар помогает почувствовать контраст соленого вкуса, и наоборот. Поэтому в кондитерские изделия добавляют щепотку соли, а в несладкие блюда – немного сахара.Так вкус становится ярче.• Усиливает вкус мясных продуктов. Если вы положите чуть-чуть сахара в маринад, гуляш, котлеты и другие блюда, в состав которых входит мясо, вкус последнего станет гораздо ярче. Опытные повара рекомендуют комбинировать его с говядиной, индейкой и курицей. А вот к свинине и баранине сахар добавлять не стоит, так как их вкус и без того весьма насыщенный.• Нужен для карамелизации. Когда в следующий раз будете обжаривать овощи на сковороде, добавьте половину чайной ложки сахара и хорошо перемешайте. Он не только поможет сделать продукты более красивым, придаст им золотистый оттенок, но также создаст защитную пленку, которая не позволит влаге выйти из овощей. В результате блюдо получится более сочным.• Улучшает вкус бобовых. По мнению многих хозяек, сахар является лучшим другом фасоли, нута, чечевицы и других бобовых. Чтобы вкус получился ярким и насыщенным, а не плоским, как это часто бывает с той же фасолью, нужно добавить в блюдо чайную ложку сахара и немного соевого соуса.Тушеное мясо с палочками корицыКорица стойко ассоциируется с ароматной выпечкой, кофе, глинтвейном, поэтому мы редко используем ее где-то еще. А ведь это отличная добавка для мяса и птицы. Да-да, вы все правильно поняли. Многие профессиональные повара держат корицу на кухне рядом с другими специями, которые нужны для приготовления маринадов и мясных блюд. Суперсила этой пряности заключается в том, что она неуловимо подчеркивает вкус блюда, но при этом ее интенсивный аромат остается незаметным.Попробуйте добавить немного корицы в гуляш, стейк, мясную запеканку и даже котлеты – в любом из этих вариантов она будет звучать прекрасно. Есть несколько вариантов, как можно использовать специю, чтобы ваше блюдо приобрело потрясающий вкус:• Добавляйте корицу в маринад вместе с остальными специями, после чего положите в него кусочки мяса или курицы и оставьте на час, чтобы они хорошо пропитались вкусом и ароматом.• Положите щепотку корицы в один килограмм котлетного фарша и хорошо перемешайте. Поставьте заготовку для котлет в холодильник на 20-30 минут, чтобы она настоялась.• Купите корицу в палочках и положите в сковороду с мясом. Протушите их вместе около часа, а перед тем, как подавать блюдо на стол, извлеките пряностьСоль кладут и в супы, и в сладкие блюдаОбычно мы используем соль для того, чтобы усилить вкус блюда. Если комбинировать ее вместе с сахаром, о чем мы говорили выше, то сладкий вкус становится более объемным, а если добавить чуть больше нормы в острые мясные блюда, тогда усилится вкус умами. Также соль нужна для того, чтобы сохранить цвет и структуру овощей, поэтому повара советуют класть морковь, картофель, свеклу, брокколи и другие продукты в заранее подсоленную воду.А чтобы вкус готовых блюд играл самыми яркими красками, используйте не только классическую соль, но и другие ее разновидности, например, адыгейскую, копченую, гималайскую розовую или черную, сванскую, чесночную и пр. Они добавят продуктам интересных ноток, и при этом вам не придется прикладывать особых усилий во время готовки или тратить деньги на дорогие усилители вкуса.Тесто для блинов на крахмалеОбычно крахмал используют для того, чтобы загустить соус или приготовить конфитюр для кондитерских изделий. Однако на этом сферы его применения не заканчиваются. Оказывается, продукт является отличным помощником, когда вы готовите тесто для выпечки. Вот лишь несколько причин, по которым кондитеры используют крахмал:• Улучшает структуру теста. Если добавить несколько ложек крахмала в тесто, готовая выпечка станет более нежной, мягкой и рассыпчатой. Текстура получается более воздушной, и пирожки с булочками дольше остаются свежими.• Стабилизирует начинку. Крахмал является прекрасным загустителем, когда речь заходит о начинке и соусе для тортов, а также других десертов. Благодаря ему начинка не вытекает, а остается внутри пирога.• Уменьшает содержание глютена. Если вы хотите сделать выпечку более полезной и низкокалорийной, замените часть муки крахмалом. Например, таким образом можно приготовить всеми любимые блины. Тесто получится нежным, эластичным, не будет рваться в процессе переворачивания. Также оно идеально подходит, если вы планируете делать блины с какой-нибудь начинкой.• Не позволяет тесту прилипать к столу. Оказывается, во время раскатки теста стол можно присыпать не только мукой, но и крахмалом. Благодаря ему тесто не будет прилипать к столу и рваться.У дрожжевых хлопьев орехово-сырный вкусГотовили блюдо в точности по рецепту, а оно все равно оказалось пресным? Можно попробовать исправить ситуацию солью и специями, а можно пойти нестандартным путем и разнообразить вкус с помощью дрожжевых хлопьев. Вряд ли они лежат на полке у каждой хозяйки, как, например, сода, но если вы обзаведетесь парочкой упаковок, то смело можно будет начинать кулинарные эксперименты.По вкусу дрожжевые хлопья напоминают сыр. Профессиональные повара обычно кладут их в соусы, супы, пиццы, омлеты, овощные и мясные блюда. Также их можно использовать в качестве панировки для котлет, чтобы создать аппетитную хрустящую корочку, или в салатах вместо сыра. Это позволяет усилить насыщенность и глубину вкуса при минимальных затратах. Хлопья отлично сочетаются с другими ингредиентами, в частности, специями и травами, не перебивают их вкус.В отличие от классических, которые мы привыкли использовать в выпечке, хлопья не содержат активных дрожжей, поэтому их смело могут употреблять даже веганы и те люди, которые придерживаются правильного питания. Их не нужно термически обрабатывать и вообще что-то с ними делать – открываете упаковку и сразу добавляете в блюдо в нужном количестве. Очень удобно.