В Копенгагене вновь открылся научный центр-музей Experimentarium. Главным достоянием нового дизайна можно считать огромную винтовую лестницу из 160 тонн стали и отделанную медными листами общим весом 10 тонн. Авторы проекта студия Cebra.
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Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене
В Копенгагене вновь открылся научный центр-музей Experimentarium. Главным достоянием нового дизайна можно считать огромную винтовую лестницу из 160 тонн стали и отделанную медными листами общим весом 10 тонн. Авторы проекта студия Cebra.
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