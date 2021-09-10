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Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

В Копенгагене вновь открылся научный центр-музей Experimentarium. Главным достоянием нового дизайна можно считать огромную винтовую лестницу из 160 тонн стали и отделанную медными листами общим весом 10 тонн. Авторы проекта студия Cebra.

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

Научный центр с 10-тонной лестницей из меди в Копенгагене

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