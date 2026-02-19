Как выбрать столовую утварь

Иногда «неправильная тарелка» может испортить весь интерьер. Рассказываем, какая посуда сейчас сейчас в тренде и где купить стильную утварь.



Можно вложиться в дизайнерскую кухню, выбрать модный оттенок фасадов, заказать стол из массива и продумать свет до миллиметра. Но если на столе стоят кружки со сколами, случайные тарелки из разных наборов и устаревшие бокалы – картинка рассыпается.

Посуда – это не «просто утварь». Это полноценная часть интерьера. И она работает так же, как текстиль, свет или декор.Обеденный стол – центр кухни и гостиной. Именно на него падает взгляд во время завтраков, ужинов и встреч с друзьями.Стильная посуда делает пространство собранным. Даже простой интерьер начинает выглядеть дороже, если сервировка продумана. И наоборот: хаос на столе создает ощущение беспорядка, даже если в остальном все идеально.Посуда формирует атмосферу. Матовые керамические тарелки дают спокойный, современный вайб. Тонкий фарфор с узором добавляет торжественности. Винтажное стекло делает стол живым и теплым.Это деталь, которая завершает интерьер.В моде слегка неровные края, матовая глазурь, природные оттенки – песочный, молочный, глина, оливковый. Такая посуда выглядит тактильно и спокойно.Она идеально вписывается в минимализм, скандинавские и японские интерьеры. Важно, чтобы текстура была деликатной, без чрезмерной грубости.Темные тарелки и чашки – один из заметных трендов последних лет. Графит, бордовый, темно-синий, изумрудный.Такая посуда добавляет драматичности и отлично смотрится на светлой столешнице.Особенно эффектно – в сочетании с золотистыми приборами или прозрачным стеклом.Винтажная посуда снова актуальна. Фарфоровые сервизы с историей, классические узоры, тонкая роспись.Сегодня их не хранят «для особых случаев». Их миксуют с современной мебелью и лаконичными кухнями. Это делает интерьер более сложным и интересным.Лаконичные формы, чистые линии, спокойные оттенки. Такая посуда легко комбинируется между собой. Можно собрать набор из разных коллекций, и он будет выглядеть цельно.Этот тренд ценят за универсальность и долговечность.Прозрачное и цветное стекло возвращается в интерьер. Бокалы, графины, вазы из хрусталя добавляют блеск и легкость.Их часто сочетают с матовой керамикой – контраст фактур делает стол визуально интереснее.Голландский бренд с узнаваемыми принтами и яркими коллекциями. Подходит тем, кто хочет добавить цвет и характер в нейтральный интерьер. Особенно эффектны молочники, сахарницы и декоративные элементы.Фото:Исторический российский производитель фарфора с классическими сервизами и коллекционными наборами. Понравится любителям традиционной эстетики и торжественной сервировки.Немецкий бренд с безупречной репутацией. Классический фарфор, праздничные коллекции и базовые линейки, которые легко собрать в полноценный сервиз.Гусь-ХрустальныйРоссийский производитель стекла и хрусталя. Фужеры, графины и декоративные изделия, которые добавляют блеск и акцент в сервировке.Финский бренд с лаконичным дизайном. Посуда легко комбинируется между собой, подходит для современных и минималистичных интерьеров.