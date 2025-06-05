Как выглядят специи на самом деле

Хотя на кухне мы обычно используем не более 30 различных специй, в мире их насчитывается более 100. И многие из них — не просто травы — например, в стручках растет кунжут, шафран — это тычинка цветка, а на лиане можно найти черный перец. Итак, вот список из 13 популярных специй и как они выглядят, прежде чем они попадут на полки вашего продуктового магазина.

1. Кунжут. Те крошечные ароматные черные или белые семена, которые мы часто находим в выпечке или в различных блюдах, на самом деле растут в стручках. 2. Шафран. Название этой специи в переводе с греческого означает «нить» или «волокно». Наиболее ценной ее частью являются ее красные тычинки. Пестик бутона нужно собирать быстро, так как цветок быстро умирает, поэтому шафран известен как изысканная и очень дорогая пряность. 3. Кардамон. Кардамон — одна из самых дорогих специй на рынке, поэтому его иногда называют «королевой специй». Незрелые плоды растения имеют очень сильный аромат. Их нужно собрать , высушить на солнце, затем смочить и снова высушить. В результате получаются белые трехгранные капсулы длиной 1-1,5 см. 4. Мускатный орех. Мускатное дерево само по себе очень высокое, около 10-12 м. Самая важная часть этого — его большие фрукты, которые похожи на персики. Как только они полностью созреют, они разрываются пополам, и кости затем собирают, сушат и измельчают . 5. Черный перец. Перцы растут на лианах (древесных, вьющихся растениях, растущих на деревьях) в условиях высокой влажности и стабильной жары, и их длина может достигать 15 м. Перец цветет просто, с маленькими белыми цветками, собранными в форме длинного колоска.Круглые зеленые фрукты — именно то, на что похож черный перец, когда он растет.6. Горчица. Если вы когда-нибудь задумывались, почему горчица имеет желтый цвет, это из-за этих прекрасных цветов. Растение растет на полях, а желтые цветы начинают цвести в конце сентября — начале октября. Затем их семена собирают и сушат. Они в основном используются в кулинарии и медицине. 7. Тмин. Тмин — морозостойкое, свето- и влаголюбивое цветущее растение, очень похожее на петрушку. Семена собирают до созревания и оставляют для созревания в темном сухом месте. Кстати, в качестве приправы вы можете не только использовать семена, но и использовать молодые листья. Они содержат минералы, витамины А и С, а также то же эфирное масло, что и семена. 8. Анис. Эти вечнозеленые кустарники известны своими маленькими звездами — коричневыми лучами, которые скрывают эти ароматные семена. В то же время все части куста, включая корни, имеют одинаковый приятный запах. Сам фрукт представляет собой несколько маленьких стручков, собранных в большой стручок в форме звезды. После созревания плодов капсулы лопаются , и семена становятся видимыми. 9. Каперсы. Каперсы — это просто бутоны, которые растут на небольших кустах с длинными стеблями. А в период цветения растение раскрывается, показывая красивые розовые или белые цветы. Каперсы никогда не едят сырыми, их обычно маринуют или консервируют в уксусе и соли. 10. Куркума. Куркума — это не только всемирно известная пряность, но и прекрасное цветущее растение. Основным мировым поставщиком куркумы является Индия. Кроме того , эта специя на самом деле является корнем. Корень очищают от земли и опускают в кипящую воду на минуту. Это активирует корневые клетки, которые начинают выделять оранжевый цвет. После этого корень сушат и измельчают в порошок. 10. Куркума. Ваниль растет на многолетних виноградных лозах и фактически происходит из Центральной Америки. С древних времен коренные жители Мексики — тотонаки и ацтеки — собирали ванильные стручки и добавляли их в напитки из шоколадного дерева, которое мы сейчас называем какао. Теперь ваниль обычно сушат и измельчают в порошок. 12. Гвоздика. Гвоздика — это высушенные ароматические цветочные бутоны из тропического гвоздичного дерева, и для изготовления специи используются только нераскрытые бутоны. Дерево цветет два раза в год, но дает обильные урожаи, поэтому цена этой специи низкая.13. Розмарин. Розмарин родом из средиземноморского региона и переводится как «роса моря». Он растет на вечнозеленом древесном, многолетнем кустарнике с игольчатыми листьями, похожими на хвойные иголки. Приправа состоит из молодых почек с куста , которые необходимо высушить и размолоть.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: