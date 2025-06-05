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Как выглядят специи на самом деле

Хотя на кухне мы обычно используем не более 30 различных специй, в мире их насчитывается более 100. И многие из них — не просто травы — например, в стручках растет кунжут, шафран — это тычинка цветка, а на лиане можно найти черный перец. Итак, вот список из 13 популярных специй и как они выглядят, прежде чем они попадут на полки вашего продуктового магазина.

Как выглядят специи на самом деле

Как выглядят специи на самом деле 1. Кунжут. Те крошечные ароматные черные или белые семена, которые мы часто находим в выпечке или в различных блюдах, на самом деле растут в стручках. Как выглядят специи на самом деле 2. Шафран. Название этой специи в переводе с греческого означает «нить» или «волокно». Наиболее ценной ее частью являются ее красные тычинки. Пестик бутона нужно собирать быстро, так как цветок быстро умирает, поэтому шафран известен как изысканная и очень дорогая пряность. Как выглядят специи на самом деле 3. Кардамон. Кардамон — одна из самых дорогих специй на рынке, поэтому его иногда называют «королевой специй». Незрелые плоды растения имеют очень сильный аромат. Их нужно собрать, высушить на солнце, затем смочить и снова высушить. В результате получаются белые трехгранные капсулы длиной 1-1,5 см. Как выглядят специи на самом деле 4. Мускатный орех. Мускатное дерево само по себе очень высокое, около 10-12 м. Самая важная часть этого — его большие фрукты, которые похожи на персики. Как только они полностью созреют, они разрываются пополам, и кости затем собирают, сушат и измельчают. Как выглядят специи на самом деле 5. Черный перец. Перцы растут на лианах (древесных, вьющихся растениях, растущих на деревьях) в условиях высокой влажности и стабильной жары, и их длина может достигать 15 м. Перец цветет просто, с маленькими белыми цветками, собранными в форме длинного колоска.
Круглые зеленые фрукты — именно то, на что похож черный перец, когда он растет. Как выглядят специи на самом деле 6. Горчица. Если вы когда-нибудь задумывались, почему горчица имеет желтый цвет, это из-за этих прекрасных цветов. Растение растет на полях, а желтые цветы начинают цвести в конце сентября — начале октября. Затем их семена собирают и сушат. Они в основном используются в кулинарии и медицине. Как выглядят специи на самом деле 7. Тмин. Тмин — морозостойкое, свето- и влаголюбивое цветущее растение, очень похожее на петрушку. Семена собирают до созревания и оставляют для созревания в темном сухом месте. Кстати, в качестве приправы вы можете не только использовать семена, но и использовать молодые листья. Они содержат минералы, витамины А и С, а также то же эфирное масло, что и семена. Как выглядят специи на самом деле 8. Анис. Эти вечнозеленые кустарники известны своими маленькими звездами — коричневыми лучами, которые скрывают эти ароматные семена. В то же время все части куста, включая корни, имеют одинаковый приятный запах. Сам фрукт представляет собой несколько маленьких стручков, собранных в большой стручок в форме звезды. После созревания плодов капсулы лопаются, и семена становятся видимыми. Как выглядят специи на самом деле 9. Каперсы. Каперсы — это просто бутоны, которые растут на небольших кустах с длинными стеблями. А в период цветения растение раскрывается, показывая красивые розовые или белые цветы. Каперсы никогда не едят сырыми, их обычно маринуют или консервируют в уксусе и соли. Как выглядят специи на самом деле 10. Куркума. Куркума — это не только всемирно известная пряность, но и прекрасное цветущее растение. Основным мировым поставщиком куркумы является Индия. Кроме того, эта специя на самом деле является корнем. Корень очищают от земли и опускают в кипящую воду на минуту. Это активирует корневые клетки, которые начинают выделять оранжевый цвет. После этого корень сушат и измельчают в порошок. Как выглядят специи на самом деле 10. Куркума. Ваниль растет на многолетних виноградных лозах и фактически происходит из Центральной Америки. С древних времен коренные жители Мексики — тотонаки и ацтеки — собирали ванильные стручки и добавляли их в напитки из шоколадного дерева, которое мы сейчас называем какао. Теперь ваниль обычно сушат и измельчают в порошок. Как выглядят специи на самом деле 12. Гвоздика. Гвоздика — это высушенные ароматические цветочные бутоны из тропического гвоздичного дерева, и для изготовления специи используются только нераскрытые бутоны. Дерево цветет два раза в год, но дает обильные урожаи, поэтому цена этой специи низкая. Как выглядят специи на самом деле 13. Розмарин. Розмарин родом из средиземноморского региона и переводится как «роса моря». Он растет на вечнозеленом древесном, многолетнем кустарнике с игольчатыми листьями, похожими на хвойные иголки. Приправа состоит из молодых почек с куста, которые необходимо высушить и размолоть.

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