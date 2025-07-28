Шахтёрам платили больше министров: сколько получали представители разных профессий в СССР

В Советском Союзе, хоть и стремились показать, что все в своём вкладе в строительство коммунизма одинаково важный вклад, платили за труд всё-таки по-разному. Более того: особенности градации размеров окладов совсем не похожи на те, что можно наблюдать сейчас. Оказывается, в СССР было немало профессий, чьи заработные платы были даже выше, чем у партноменклатуры.
В СССР были своеобразные представления о градации зарплаты, в сравнении с современными. /Фото: obozrevatel.com
Традиционно считается, что больше всего профита получали представители партноменклатуры. С точки зрения дополнительных услуг это действительно так - в их распоряжении были служебные автомобили и дачи, лучшее медицинское обслуживание и доступ к более качественным товарам, в том числе продовольственным.
Доступ в знаменитый советский магазин «Берёзка» - один из профитов жизни партноменклатуры. /Фото: forbes.ru
А вот с зарплатами не всё так просто: по состоянию на 1970-1980-е гг., в среднем зарплата за партийную работу «наверху» могла варьироваться от трёхсот рублей для армейского генерала до восьмисот рублей у министра. Были у выше, но такие случаи более редкие.
Партноменклатура СССР получала много, но не всегда больше всех. /Фото: maximonline.ru
Если же сравнивать со среднестатистическими рабочими в советском обществе, то здесь разница оклада была ещё более заметной. Да, грузчики или уборщицы получали меньше многих, как и сегодня - в районе сотни рублей, а вот заводской рабочий имел оклад вдвое больше. Около 150-180 рублей в месяц в среднем получали учителя, врачи, официанты и инженеры.
Советский официант получал около полутора сотни рублей. /Фото: smashno.ru
Так, на металлургических заводах сталевары могли получать не меньше тех же генералов, а если они были старшими, то и вдвое больше, 600 рублей. Рабочие на руководящих должностях заводов имели тоже приличные оклады: по информации редакции novate.ru, бригадирам платили в районе 350 рублей, цеховые начальники могли получать уже 500 рублей. А директора всего предприятия и вовсе имели оклад, сопоставимый с министерским, 800 рублей.
Хороший рабочий советского завода мог получать приличные деньги, особенно на руководящих должностях. /Фото: archive74.ru
Среди работников тяжкого физического труда впечатляющие зарплаты были у шахтёров - их заработная плата могла достигать до одной тысячи рублей, то есть, столько, сколько уборщица зарабатывала почти за год. Существовали и надбавки за повышение по карьерной лестнице, а ещё за награды: например, Героям Социалистического Труда в некоторых профессиях на производстве могли выплачивать около 700 рублей.
В СССР были предусмотрены и надбавки, в том числе за звания и награды. /Фото: weekend.rambler.ru
Ещё одним вариантом увеличения ежемесячного дохода - это работа в определённых регионах Советского Союза. Так, крайний Север или Дальний Восток были районами, где за пять лет гражданин мог накопить надбавку в 50% к средней по стране зарплате. А вот высшее образование, хоть и уважалось, оплачивали не очень: даже за наличие красного диплома оклад мог вырасти всего на пять рублей. Поэтому молодёжи часто приходилось ориентироваться не только на желаемую профессию, но и на зарплату, ведь оклад был фиксированным, и никак не менялся ни от креативности в работе, ни от сверхурочных.
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