Шахтёрам платили больше министров: сколько получали представители разных профессий в СССР

В СССР были своеобразные представления о градации зарплаты, в сравнении с современными. /Фото: obozrevatel.com

Доступ в знаменитый советский магазин «Берёзка» - один из профитов жизни партноменклатуры. /Фото: forbes.ru

Партноменклатура СССР получала много, но не всегда больше всех. /Фото: maximonline.ru

Советский официант получал около полутора сотни рублей. /Фото: smashno.ru

Хороший рабочий советского завода мог получать приличные деньги, особенно на руководящих должностях. /Фото: archive74.ru

В СССР были предусмотрены и надбавки, в том числе за звания и награды. /Фото: weekend.rambler.ru